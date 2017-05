Nach Bozen in zwei Dienstautos

Die Stadt-Vizes Hagenauer und Preuner reisten mit Stab im Konvoi nach München, Linz, Bozen. Außer SPÖ und ÖVP sagen schon alle Fraktionen: Ein Auto für die Stadtregierung reicht.

Im Frühjahr 2015 unternahmen die Vizebürgermeister Harald Preuner (ÖVP) und Anja Hagenauer (SPÖ) drei Informationsreisen in Sachen Bettelverbot. Sie fuhren in einer Woche nach München, Linz, Bozen und Meran – mit üppigem Stab. Mit von der Partie waren neben den Politikern die beiden Büroleiter sowie zwei Personen der Caritas-Führung.

Hagenauer verrechnet keine Spesen

Laut den Neos kosteten diese drei Dienstreisen 4304 Euro (die Vollkosten von 3,60 Euro je Kilometer enthalten laut Kontrollamt den Personalaufwand, Versicherungen, Reparaturen, Treibstoff). Laut der Neos-Anfrage an Hagenauer legte diese seit 2014 rund 11.000 Kilometer zurück. Unter den 16 Dienstreisen finden sich Städtebund-Tagungen in Wien, Symposien im Außenministerium (Wohnbau und Migranten), eine Fahrt nach Hamburg (Demenz-freundliche Stadt, Integration von Flüchtlingen, Treffen mit der SPD-Amtskollegin). Aber es geht auch um Repräsentation: Wenn die Partnerstädte Reims oder Dresden zu Jubiläen einladen oder der Kleingärtnerverein in Vösendorf 100-Jahr-Feier hat. Hagenauers Dienstreisen haben laut Vollkostenrechnung der Neos 39.613 Euro gekostet.

„Populistische Kritik“

Was die Vizebürgermeisterin in ihrer Anfragebeantwortung scharf zurückweist. Die Neos stellten eine „Milchmädchenrechnung“ an, ihre Kritik sei „populistisch“. Denn, so Hagenauer: „85 Prozent der Kosten für die Dienstfahrzeuge entfallen auf die Fahrergehälter. Und diese sind in jedem Fall zu leisten, auch wenn mit der Bahn oder dem Flugzeug gereist wird.“ So habe ihre Hamburg-Reise in Wahrheit 1071 und nicht 7000 Euro gekostet. Sie verrechne zudem nie Spesen, zahle ihre Nächtigungen selbst. Bürgermeister Heinz Schaden, Harald Preuner und sie hätten als Infrastruktur drei Dienstwagen mit Fahrer – ist das ein Skandal?, fragt Hagenauer.

Mannschaftsbus statt Dienst-BMW?

„Die Kollegiumsmitglieder sollen Dienstreisen machen“, erwidert Neos-Klubchef Sebastian Huber. „Für eine Stadt wie Salzburg würde ein Dienstfahrzeug aber reichen. Mit Steuergeld muss sparsam umgegangen werden. Dass zwei Politiker im Konvoi fahren, ist absolut unökonomisch. Da hätte man auch einen Mannschaftsbus organisieren können.“ Drei Viertel der Dienstreisen bewegten sich entlang der Westbahnstrecke zwischen Wien und Innsbruck; drei Chauffeure kosteten bereits 2010 rund 179.000 Euro brutto. Die größte Kilometerleistung entsteht übrigens durch Botenfahrten: Wenn Senioren und Ehrenträger Blumen oder kleine Präsente der Politiker erhalten.

Unterkofler fährt mit dem Privatauto

Auch die Grünen und die FPÖ halten den Dienstauto-Pool der Stadt für übertrieben. Stadtrat Johann Padutsch fährt seit 35 Jahren Taxi. Neos-Stadträtin Barbara Unterkofler benutzt ihr eigenes Auto. FPÖ-Klubobmann An-dreas Reindl kündigt an,, dass „das nächste Regierungsmitglied der FPÖ kein eigenes Dienstauto haben wird. Eines für alle reicht.“

Bürgermeister Heinz Schaden hält die bestehende Regelung indessen für gut und angemessen. „Gerade wenn mehrere Personen teilnehmen, ist die gemeinsame Fahrt mit dem Dienstwagen sicherlich die günstigste Variante.“ Ehrengrüße mit dem Radboten oder Taxi zu überbringen, erschiene unangebracht. ÖVP-Vize Preuner sagt, ihn mache die Autodebatte schon „richtig grantig. Das wird schön langsam lächerlich. Wie sollen wir denn nach Bozen kommen? Mein Dienst-BMW kostet 330 Euro Leasingrate im Monat. Mein Fahrer erledigt zu 80 Prozent andere Arbeiten, als mich zu chauffieren. Man muss endlich kapieren, wie dieses Regime funktioniert.“

Von Sonja Wenger