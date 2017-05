Porsche Holding bietet Mitarbeitern neue Verkehrsalternativen

Gerade der Porsche Holding tritt mit Jobticket und Duschen gegen den Stau an. Wie man mit ausreichenden Umkleidekabinen und einem erweiterten Parkhaus ein neues Mobilitätskonzept umsetzen möchte.

Wolfgang Stallegger radelt morgens in die Arbeit – rund eine Stunde. Er kommt trotzdem unverschwitzt im Büro an. Das verdankt er seinem Arbeitgeber, der Porsche Informatik. Der gesamte Konzern hat für seine Mitarbeiter ein Mobilitätskonzept ausgetüftelt – das angesichts der aktuellen Pendler-Debatte durchaus Nachahmer finden könnte.

Doch zurück an den Anfang: Vor zweieinhalb Jahren übersiedelten die 400 Informatiker von Bergheim nach Schallmoos, wo der Mutterkonzern Porsche Holding seinen Stammsitz hat. Damit sind 2000 Mitarbeiter am Standort.

Das imposante Unternehmen fürchtete – nicht zu Unrecht – den erhöhten Parkdruck im Viertel und richtete unter anderem deshalb ausreichend Duschen und Umkleidekabinen für radelnde Kollegen ein. Der Erfolg stellte sich ein. Der Anteil der Radfahrer hat sich trotz berufsbedingten Benzins im Blut verdoppelt.

Stallegger musste nicht erst bekehrt werden. Geradelt ist der 56-Jährige immer schon. Nur: Am alten Standort gab es keine Möglichkeit, die Dressen und Handtücher aufzuhängen. Diesen Umstand konnte man dann in den Büros riechen. Was zur Folge hatte, dass die nicht radelnden Kollegen auf die Barrikaden stiegen.

Parkhausausbau trotz steigender Radtendenz

Stallegger, offenbar auf Ausgleich bedacht, entwickelte deshalb einen aufwändigen Kompromiss. Er ließ sich von seiner Frau auf den Haunsberg fahren und strampelte von dort nur mehr bergab nach Bergheim. Diesen Aufwand hat er mittlerweile wieder abgestellt.

„Am neuen Standort reicht die Infrastruktur theoretisch für eine ganze Fußballmannschaft, die Bikes stehen in einer eigenen Garage“, sagt der Seehamer. Er bringt es auf 100 Tage im Jahr, an denen er in die Pedale tritt. Geht es wegen der Kälte nicht, steigt der Mann in den Bus. Auch dabei zahlt sein Arbeitgeber mit: sogar den Löwenanteil von 80 Prozent. Sein Selbstbehalt für dieses Jobticket liegt bei 20 Prozent.

„Sehen Sie, wir verdienen unser Geld, indem wir Autos verkaufen. Daher gibt es auch hauseigene Parkplätze. Aber: Auch die sind nicht gratis, werden aber unter Umständen von Unternehmensseite bezuschusst“, erklärt Pressesprecher Rudolf Glass die Philosophie: „Jeder Mitarbeiter sucht sich also aus, ob er den Zuschuss dort oder da haben möchte. Wofür sie sich entscheiden, stellen wir unseren Leuten frei.“

In der Praxis hat das Modell dazu geführt, dass sich die Zahl der radelnden Informatiker in den vergangenen zwei Jahren verdoppelt hat. Rund 400 der am Standort insgesamt rund 2000 Beschäftigten greift aktuell auf den Fahrtkostenzuschuss zurück. Tendenz steigend.

Ungeachtet dessen wächst derzeit auf dem Firmengrund ein 500 Parkplätze fassendes Parkhaus in die Höhe. Offenbar will man damit die derzeit 400 im Viertel parkenden Mitarbeiterautos „nach Hause“ holen – wohl auch eine vorausschauende Investition für den Fall, dass die Stadt tatsächlich ernst macht und eine gebührenpflichtige Dauerparkzone einrichtet.

Dieses Parkhaus wird Wolfgang Rernleitner (43) eher selten von innen sehen. Der Neumarkter radelt ebenso intensiv wie Stallegger. Für die 25 Kilometer lange Strecke kalkuliert er 50 Minuten ein, wenn er sie mit Bus, Bahn und zu Fuß in Angriff nimmt. Radelnd braucht er eine Stunde, „exklusive Duschen“, sagt er: „Das ist gut investierte Zeit.“ Schließlich habe er damit auch schon sein Sportprogramm absolviert. Und: „Auf dem Rad startet man definitiv entspannter und stressfreier in den Tag.“

