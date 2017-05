Zehnerkarspitze: Skitour nach Ende der Pistensaison

Nach dem Ende der Pistensaison ist vor dem Ende der Skitourensaison.

Die starken Schneefälle in den Tagen nach Ostern bescheren uns wohl einen prächtigen Skitourenmonat Mai. Mit etwas Geschick kann man auch noch Ziele unter der 2500er-Marke ganz ohne Skitragen ansteuern. Am einfachsten lassen sich die ersten Höhenmeter auf den niedergewalzten Pisten, wo sich der Schnee noch Wochen hält, überlisten. In Zauchensee findet man solche Touren, beispielsweise auf den Bärenstaffl. Aber auch in Obertauern gibt es feine Möglichkeiten, wo nach dem Ende des Liftbetriebes am 1. Mai die 2381 Meter hohe Zehnerkarspitze eine nicht allzu lange Vormittags-Firntour vom Feinsten hergibt.

Ausgangspunkt:

Zehnerkarbahn in Obertauern (1680 m).

Anstieg:

Vom Zehnerkarparkplatz folgt man einfach den Pisten nach Westen hinauf bis zur Bergstation, dann kurz weiter nach Süden (Speichersee) in die Zehnerkarscharte (Wegweiser). Von hier in das Zehnerkar abfahren und wieder auffellen. Dann Westwärts um einen schwach ausgeprägten Felssporn, der von der Zehnerkarspitze herunterzieht, herum in das Zinnerkar. Nun an der Westseite (orographisch rechts) des Gipfelaufbaus steil nach Nordwesten in einen Sattel und in wenigen Metern hinauf zum Gipfel. Abfahrt retour ins Zehnerkar hinunter und mit einem Gegenanstieg wieder in die Zehnerkarscharte hinauf. Abfahrt entlang der Piste zum Parkplatz.







Variante 1:

Viele werden von der Zehnerkarscharte vor der Abfahrt zurück zum Parkplatz auch noch das 2340 Meter hohe Gamsspitzl „mitnehmen“. Hier muss man die letzten Meter zu Fuß zum Gipfel hinauf. Der Weg ist kurz luftig, aber mit einem Drahtseil gut gesichert. Trittsicherheit und etwas Geschick im Felsgelände ist angesagt.

Variante 2:

Ein alternativer Startpunkt der Tour auf die Zehnergkaarspitze ist die Passhöhe des Tauernpasses selbst. Von hier folgt der Anstieg in die Zehnerkarscharte exakt dem markierten Sommerweg (Straßenverlauf) nach Südwesten.

Wissenwertes

Anforderung: Anforderung: Mittelschwere Firntour, kurz auch recht steil. 750 Höhenmeter und 2 Stunden Anstieg. 150 Höhenmeter Gegenanstieg. Nur bei stabilen Firnverhältnissen. Frühzeitig aufbrechen!

Ausrüstung: Skitourenausrüstung, Harscheisen.

Karte: Karte: AV-Karte Nr. 45/2, „Niedere Tauern II“, 1:50.000.

Literatur: Clemens M. Hutter/Thomas Neuhold, „Skitourenatlas Salzburg – Berchtesgaden“, 2. Auflage, Verlag Pustet, Salzburg 2014.

Einkehr: Bäckerei Binggl in Obertauern

Lawinenlagebericht: www.lawine.salzburg.at