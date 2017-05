Salzburgs stärkster Mann trainiert Lehrer

Ein außergewöhnliches Ereignis: 250 Pädagogen auf einem Fleck. Aber nicht belehrend. Richtig lustig. Die Berufsschullehrer-Meisterschaften 2017 in Zell am See.

Lehrer können auch lustig sein und einmal so richtig Gas geben – das zeigen die Bundessommerspiele der BerufsschullehrerInnen. Aus ganz Österreich und aus Südtirol werden Berufsschullehrerinnen und -lehrer am 23. Juni nach Zell am See reisen, um sich zwei Tage lang sportlich miteinander zu messen. „Das Interesse ist riesig, es haben sich schon 250 Lehrer angemeldet, so viele wie noch nie“, freut sich Silvia Gautsch aus Tamsweg. Die rührige Sport- und Kommunikationswissenschaft-Lehrerin an der Berufsschule Tamsweg bereitet das Spektakel seit eineinhalb Jahren vor. Ehrenamtlich, wie auch ihre Kollegen in den übrigen Bezirken.

Die Lehrer üben schon kräftig Liegestützen

Warum die „Sommerspiele“ heuer so viele Lehrer anziehen? Wahrscheinlich, weil diesmal ein humanitärer Hintergedanke eingeflochten ist: Bei den Fun-Bewerben kommt Geld zusammen, das am Schluss einer Pinzgauer Familie in Not übergeben wird. Die Pfarre Kaprun sucht diese Familie aus. Um das Geld aufzutreiben, müssen die Lehrerinnen und Lehrer ordentlich schwitzen: Bei der erstmals eingeführten Liegestütz-Challenge heißt es: Pro Liegestütz ein Euro! So soll ein schöner Betrag zusammenkommen und der Spaß nicht zu kurz kommen. „Wir rufen jetzt schon alle Teilnehmer auf, dass sie Liegestützen üben, damit ordentlich was zusammenkommt“, sagt Gautsch.

Kraftprotz Franz Müllner mit an Bord

Sie selbst trainierte (siehe Bild oben) kürzlich mit Franz Müllner, Lungauer Original und „Strongest Man“, der auch schon Flugzeuge herumgezogen hat. Was die Lehrer genau abschleppen sollen, steht noch nicht ganz fest. Fix ist jedenfalls: „Wir werden etwas ziehen, ein Auto oder einen Traktor“, so die Organisatorin. Franz Müllner ist nicht der einzige Prominente, den die Berufsschullehrer an Bord geholt haben. Mit dabei im Promi-Team sind auch Ultraläufer Andreas Gindlhumer, Ex-Boxchampion Conny König und Ex-tremsportler Markus Schöngrundner. Ein paar weitere stehen ebenfalls schon in den Startlöchern.

Raus aus der Schule – auf Laufbahn und Spielfeld

Raus aus dem Schulalltag auf Laufbahn und SpielfeldHerzstück der Sommerspiele bleiben wie alle zwei Jahre: ein Laufbewerb, ein Volleyball-Bewerb und ein Fußballturnier. Was die Sommerspiele aus Salzburger Sicht besonders macht, ist dass sie nur etwa alle 20 Jahre hier stattfinden. Jedes Jahr ist ein anderes Bundesland Austragungsort. In Salzburg gehen die Spiele zum zweiten Mal über die Bühne. Ziel des ganzen Bewerbs ist neben dem Charity-Charakter vor allem das Zusammenkommen der Berufskolleginnen und -kollegen aus ganz Österreich. Beim gemeinsamen Sporteln müssen die Lehrer Teamgeist und Engagement unter Beweis stellen. Das soll zusammenschweißen und gute Laune erzeugen.

Das Salzburger Team umfasst 20 Berufsschullehrerinnen und -lehrer vom Flachgau bis zum Lungau. Cheftrainer ist Mecha-troniker Hannes Stöckl aus Hallein, der an der Landesberufsschule 4 unterrichtet. Was sich bei den Vorbereitungen tut und welche Promis man wieder dazugewonnen hat, darüber informiert die eigens eingerichtet Website www.lehrermeisterschaften2017.at.

Von Sabine Tschalyj