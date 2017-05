Offline: Alt und Jung entdecken das Analoge neu

Ständig unter Strom? Nein, danke! Fühlen, greifen, spüren: Die Sinne wollen im digitalen Zeitalter nicht vernachlässigt werden, sie erobern sich ihren Platz zurück.

Christina Welser liebt Ausmalbücher. Seit eineinhalb Jahren packt die 26-jährige Buchhändlerin aus Salzburg abends regelmäßig ihre Farbstifte aus, um Tier- und Naturmotive in ein buntes Farbenmeer zu verwandeln.

„Ich habe dazu immer ein Hörbuch laufen. Ich mag das Monotone am Ausmalen, die Kombination aus akustischem Reiz und Visuellem. So kann ich abschalten, das entspannt mich. Wenn ich die Bilder später betrachte, erinnere ich mich genau, welches Kapitel ich dazu gehört habe“, sagt Welser. Früher habe sie ohne Vorlage gemalt, was natürlich viel kreativer sei, heute fehle ihr dazu die Ruhe.

Christine Welser ist mit ihrer Vorliebe nicht allein: Was noch vor Jahren belächelt worden wäre, wuchs sich zu einem Trend aus. Malbücher für Erwachsene schafften es an die Spitze der Bestsellerlisten. Die Schottin Johanna Basford verkaufte allein über 15 Millionen Exemplare in 40 Ländern.

Der Zenit scheint erreicht, beliebt sind die Malbücher nach wie vor. Doch woran liegt es, dass immer mehr Menschen zu Farbstiften aber auch zu Stricknadeln, Kochlöffeln, Brettspielen und Gartenschaufeln greifen?

Lebende Cyborgs treffen auf Bastler und Gärtner

Eine Antwort darauf fand sich in der Vorwoche bei einem Kongress in Wien ein: Neil Harbisson. Der in New York lebende Künstler ist kein gewöhnlicher Mensch. Er ist der weltweit erste Cyborg. Aus seinem Kopf ragt eine implantierte Antenne. Sie ermöglicht dem farbenblind geborenen Harbisson, Buntes zu sehen, indem sie Farben in Klänge übersetzt. Sie kann noch viel mehr, etwa Bilder und Telefonate empfangen.

An Harbisson lässt sich festmachen, warum heute Menschen wieder häkeln, garteln und Schallplatten hören. „Wenn den Menschen etwas zu viel wird, flüchten sie sich ins Gegenteil“, sagt Leo Fellinger. Und das sei im digitalen Zeitalter das Analoge.

Fellinger ist seit Jahren bei Porsche Salzburg für die Digitalisierung des Konzerns verantwortlich, baute dort die Neue-Medien-Abteilung auf. Als Kulturvermittler, der das EmailWerk Seekirchen leitet, interessiert ihn, wie sich die Dynamik der Digitalisierung auf die Gesellschaft auswirkt. Was sie mit uns Menschen macht.

Da gibt es auch krankhafte Auswüchse: Menschen haben sich schon ihre gesunden Beine abnehmen lassen, weil Prothesen heute leistungsfähiger sind.

Diesem Extrem steht die Rückbesinnung auf das Natürliche und Sinnliche gegenüber.

Allen Computer- und Videospielen zum Trotz, ist das gute alte Brettspiel wieder auf dem Vormarsch. Und trotz E-Book greifen Leser nach wie vor lieber zum gedruckten Buch. Im Greifen liegt auch ein Schlüssel zur Renaissance des Analogen. Es hat eine ganz andere Ästhetik, spricht all unsere Sinne an. Beim Umblättern einer Seite fühlt man das Papier, man hört es rascheln und riecht die Druckerschwärze. Während das Digitale auf Beschleunigung setzt, steht das Analoge für Entschleunigung.

Kalligraphie ist „in“ – das Analoge spricht die Sinne an

Noch schreit alles nach dem Digitalen, langsam kehrt aber das Analoge zurück. Eine völlige Abkehr von der Digitalisierung wird aber nicht kommen, vieles funktioniert heute gar nicht mehr analog. Letztlich laufe es auf eine friedliche Koexistenz von digitaler und analoger Welt hinaus, sagt Fellinger.

Anzeichen dafür gibt es bereits: Viele Musiker produzieren keine CDs, sondern nur noch Schallplatten – mit mp3-Downloadcode inklusive. Das kommt unserer mobilen Lebensweise entgegen: Zuhause hört man Vinyl, unterwegs digital.

Analoges Wissen hilft auch in der digitalen Welt weiter, weiß Fellinger aus eigener Erfahrung. Als leidenschaftlicher Fotograf ist er mit der Dunkelkammer aufgewachsen. Analog würde er heute „nie mehr fotografieren“. Sein Wissen verleihe ihm aber in der digitalen Fotografie ganz andere Fähigkeiten. Und weil selbst „Mister Digital“, wie er firmenintern genannt wird, die „Haptik total braucht“, sieht er sich seine Bilder nicht am Bildschirm, sondern als ausgearbeitetes Foto an.

Der Rückkehr des Analogen hat Fellinger auch das Jahresprogramm des EmailWerk gewidmet. Im Herbst lädt er zur Podiumsdiskussion mit Andre Wilkens, Autor des Bestsellers „Analog ist das neue Bio“. Bei der Workshop-Planung stieß Fellinger auf ungeahnte Grenzen. Für Kalligraphie, also die Kunst des Schönschreibens, fand er keinen Referenten. Von hier bis Berlin sind alle ausgebucht. In Zeiten, in denen viele kaum noch mit der Hand schreiben können, erscheint das geradezu paradox.

Von Petra Suchanek

Anpacken und Selbermachen ist „in“

Ein Beispiel: 2016 stieg der Umsatz bei Gartengeräten in Österreich im Vergleich zu 2015 um 11 Prozent

Quelle: BHB Handelsverband, GfK

Veranstaltungstipps