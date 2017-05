Norwegen Rundreise: Von Trondheim bis Oslo

Eine Fahrt über die schönste Küstenstraße der Welt.

Das Abenteuer beginnt in Trondheim. Dort angekommen wartet in Norwegens drittgrößter Stadt einiges auf ihre Besucher. In der pulsierend jugendlichen Stadt empfiehlt es sich alles mit einem City-Bike zu erkunden – Nidarosdom, Bauernmarkt, Brauerei, Freizeitgebiet Bymarka und vieles mehr.

Weiter geht es nach Kristiansund, eine hübsche Stadt, die auf mehreren Inseln liegt. Auf dem Weg dorthin erleben die Reisenden die zerklüftete Westküste mit vielen Fjorden und Inseln und überqueren mit der Fähre den Halsafjord.

Von dort aus kann man ein absolutes Highlight Norwegens erleben. Die Fahrt über die Atlantikstraße, Norwegens Bauwerk des Jahrhunderts. Die Straße ist kaum länger als acht Kilometer und kann als Slalom zwischen Fels und Meer bezeichnet werden. Sie schlängelt sich über kleinste Inseln, Holme, Steinaufschüttungen und acht Brücken über die offene See – hier erlebt man ein einmaliges Aufeinandertreffen von Küste, Kultur und Geschichte.

Weiter nach Bergen

Die Reise führt weiter mit der Fähre über den Langfjorden zum berühmten Trollstigen. Diese Passstraße schraubt sich in engen Serpentinen den Berg hinauf und führt vorbei am 180m hohen Wasserfall Stigfossen. Nach einer abermaligen kurzen Fährfahrt und die aussichtsreiche Adlerstraße erreicht man Geiranger, ein kleiner Ferienort inmitten grandioser Landschaft. Von hier aus empfiehlt sich die Weiterreise ins malerische Bergen. Die zweitgrößte Stadt Norwegens, die sich ihren heimeligen Charme bewahrt hat, lockt mit zahlreichen Attraktionen. Neben den wildesten und schönsten Fjorden Norwegens gibt es hier unter anderem auch einen besonderen Fischmarkt, die Hafenfront Bryggen und vieles mehr.

Oslo: pulsierende Hauptstadt

Auf der Weiterreise von Bergen über Hardangervidda nach Oslo lohnt sich ein Zwischenstopp beim Wasserfall Voringfossen, der 182 Meter in eine beeindruckende Schlucht stürzt. Am Weg durch die größte Hochebene Skandinaviens, Hardangervidda, kann man kleine Seen, Moore, karge Weiten und mit etwas Glück auch einige Rentiere bestaunen. Über den Wintersportort Geilo und durch das grüne Numetal erreicht man Oslo. Zwischen tiefen Wäldern und dem Oslofjord überzeugt Norwegens Hauptstadt mit pulsierendem Treiben und einem einzigartigen Mix aus Naturerfahrung und City-Leben. Hier endet die Reise durch das Land der Mitternachtssonne und des Nordlichts und es geht wieder zurück in die Heimat – mit zahlreichen atemberaubenden Eindrücken im Gepäck.

Foto: Pixelio/Karl-Heinz Laube