Karikaturen-Ausstellung: Auf den Punkt gebracht.

Wenn diesen Donnerstag in der Rotunde der Salzburg AG die Wanderausstellung zum zweiten Salzburger Karikaturenpreis eröffnet, ist auch „Fenster“-Karikaturist Thomas „Seli“ Selinger mit Wort und Werk dabei.

Dass er die Laudatio hält und eine Auswahl an Karikaturen zeigt, hat einen guten Grund. Schließlich war es dieser Preis, der das „Fenster“ auf Seli aufmerksam werden ließ. Seit der Neukonzeption unserer Zeitung vor einem Jahr illlustriert er die Kolumne von „Zuckergoscherl“ Mareike Fallwickl, greift ihre Gedanken auf – und spinnt sie weiter.

„Salzburg hat Potenzial“, bestätigt Karikaturenpreis-Organisatorin Nina Herzog. Das zeige sich gerade auch an den Beiträgen von Salzburger Schülerinnen und Schülern. Die 17-jährige Mona Wurz ging bereits 2015 als Siegerin des Karikaturenpreises hervor, auch bei der zweiten Auflage 2016 mischte sie eifrig mit.

Die Ausstellung zeigt von rund 300 Einreichungen aus ganz Europa 70 Beiträge (vorwiegend) aus Salzburg. Auch die Gewinner des Schülerpreises sind da: Die 15-jährige Eva Klotz widmete sich dem Thema Wohnungsnot in Salzburg (siehe rechts), Noah Nasir (16) „Polizei Prioritäten“.

„Ich will mit ganz wenig ganz viel im Kopf auslösen.“ Thomas „Seli“ Selinger

Einen eigenen, unverwechselbaren Stil zu entwickeln, ist für einen Karikaturisten entscheidend. Seli setzt auf Reduktion. Ihm reichen wenige Striche, um zu einer pointierten Aussage zu kommen.

„Ich versuche mit ganz wenig ganz viel im Kopf des Betrachters zu erzeugen. Er soll das Gesehene zu Ende denken. Ich möchte nicht alles vorkauen“, sagt Seli. Deshalb setzt er nur selten Farbe ein: „Sie lenkt vom simplen Sujet und Schmäh ab.“

Will er es farbig, greift Seli, der seit 2009 als freischaffender Künstler tätig ist, zum Pinsel und malt Bilder. Bei der Arbeit über die Schulter schauen kann man ihm in seinem Atelier in der Auerspergstraße im Andräviertel.

Von Petra Suchanek

Vernissage am 4. Mai, 19 Uhr, Salzburg AG, Bayerhamerstr. 16, Ausstellung bis 24. Mai.