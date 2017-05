Filmkritik: Siebzehn

Liebe sei voller Leidenschaft und Schmerz, erklärt die 17-jährige Paula das Liebeskonzept von Flauberts „Emma Bovary“ beim Referat im Französisch-Unterricht. Sie weiß, wovon sie spricht. Schließlich erlebt sie gerade eine Achterbahnfahrt der Gefühle. Nicht wenige Jungs stehen auf sie, mit einem von ihnen lässt sie sich auch kurz ein. Auch die Mädchen mögen sie, die freizügige und undurchsichtige Lilli macht ihr gar Avancen. Doch Paulas eigentliches Interesse gilt Charlotte, die jedoch mit einem Jungen liiert ist.

Inszenierung:

Selten wurde im österreichischen Kino so erfrischend und feinfühlig vom Heranwachsen erzählt. Wiewohl es hier auch um lesbische Liebe geht, ist „Siebzehn“ kein Film über ein Coming-Out. Vielmehr lotet die junge Filmemacherin Monja Art in ihrem sonnendurchfluteten Debütfilm ein Lebensgefühl aus, das von Sehnsucht, Unsicherheit, amourösen Minidramen und der Suche nach der eigenen Identität, auch der sexuellen, geprägt ist. Diesen bisweilen manisch-depressiven Zustand, in dem nur die Gegenwart zählt, inszeniert die Regisseurin höchst mitreißend: mit bedeutungsvollen Blicken, frischen, unbekannten Gesichtern und immer wieder mit kurzen Tagtraum-Bildern. Man flirtet, geht zu einem Clara Luzia-Konzert, tanzt zu einem Song von Wanda, hat Sex und trinkt polnischen Wodka. Und im Hintergrund – schließlich befindet man sich in der niederösterreichischen Provinz – hört man Kirchenglocken und dreht ein Mähdrescher seine Runden. In diesem jugendlichen Leben zwischen Dorfdisco, Jugendzimmer und Baggersee ist zugleich alles und nichts möglich.

Botschaft:

„Das Anwesende ist oft weniger reizvoll als das Abwesende“, zitiert die Heldin einmal Marcel Proust – und beschreibt ein zentrales Dilemma (nicht nur) jugendlichen Begehrens.

Der bewegendste Moment:

An der Bar berühren sich ganz zart die Hände von Paula und Charlotte. Ein kurzer, banaler Moment, und zugleich ein emotionales Erdbeben.

Fazit:

„Siebzehn“, kürzlich mit dem „Max Ophüls-Preis“ ausgezeichnet, ist ein mitreißender Film über jugendliche Sehnsucht – seit 28. April im Cineplexx-City, ab 13. Mai im „Das Kino“.

Von Helmut Hollerweger

