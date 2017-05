Die größten Schneehöhen kommen erst

Keine Sorge, der Winter ist vorbei. Es ist Mai. Es geht in Richtung Fernziel Sommer, auch wenn der Mai – Freibad hin, Freibad her – noch lange kein Sommer sein kann.

Nach den beiden Winterrückfällen in den vergangenen zwei Wochen freut man sich schon über die „normalen“ Maitemperaturen in dieser Woche und vor allem freuen sich die hungernden Bienen, die sich wieder nach draußen trauen, um nach Futter zu suchen.

Der Mai ist für die Natur und für die Meteorologen ein besonderer Monat, weil er speziell in Salzburg enorme Gegensätze liefern kann. Während die Gastronomie bei Sonne und nicht einmal 20 Grad nach draußen drängt, ist oberhalb von 2000 Metern noch Winter.

Krass ist für viele der Gedanke, dass oberhalb von etwa 2800 m die Schneemengen im Mai sogar noch zulegen. Das ist normal für das Salzburger Hochgebirge. Der Grund ist einfach: Die Luft wird im Mai feuchter, produziert mehr Niederschlag, gleichzeitig ist die Luft noch kalt genug für Schnee im Hochgebirge.

Die Schneehöchststände am Forschungsobservatorium am Rauriser Sonnblick werden typischerweise Ende Mai oder Anfang Juni erreicht. Der Spitzenwert mit unglaublichen 11,90 m Schneehöhe stammt aus dem Mai 1944, gemessen auf der Fleißscharte. Für die Salzburger Gletscher ist ein ergiebiger Schneefall im Mai auch wichtig, um gut in den Sommer starten zu können.

Zurück in den grünen Lebensraum: Typisch für den Mai in Salzburg ist der starke Wechsel von frisch zu ganz warm – manchmal von Tag zu Tag oder gar nur binnen 10 Stunden.

Das Wetter in dieser Woche

Ein Mix aus Wolken, Sonne, dazwischen kann es auch regnen. Aber: Um Klassen besser als zuletzt!