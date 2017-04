So locker radeln die Salzburger zwei Millionen Kilometer

Unglaublich, diese Zahl. Die Aktion „Wer radelt gewinnt“ startet wieder – und belohnt das eifrige Treten.

Manuela Klüber kommt aus Oberalm – und radelt täglich in die Arbeit in der Stadt. Das macht sie schon seit Jahren. Vor allem aus Fitnessgründen, wie sie sagt. Klüber arbeitet den ganzen Tag am Computer, da tue es einfach gut, „den Kopf reinzubekommen und in der frischen Luft zu sein“.

Die Aktion „Wer radelt gewinnt“ kam ihr voriges Jahr gerade recht. Sie wollte schon immer genau wissen, wie viele Kilometer sie mit dem Rad abspult. Da kam heraus: Es sind nur zur Arbeit und retour täglich 33 Kilometer. In Summe kommt sie wohl auf 3000 Radkilometer im Jahr.

Die Aktion „Wer radelt gewinnt“ geht auch heuer wieder über die Bühne. Registrierte Teilnehmer zählen zwischen 1. Mai und 31. August alle mit dem Rad zurückgelegten Kilometer. Und wer mehr als 100 Kilometer schafft, nimmt an der Verlosung mit attraktiven Preisen teil. Es gibt neue Fahrräder zu gewinnen, aber auch Kurzurlaube, Gutscheine und vieles mehr. So wird in jedem Bezirk ein Fahrrad verlost. Die Chance auf Gewinne gibt es bereits während der Aktionszeit bei mehreren Zwischenverlosungen.

Die gefahrenen Kilometer können entweder über einen Fahrradcomputer oder über die digitale Radlkarte unter www.radlkarte.info ermittelt werden. Die Zahlen können täglich, monatlich oder am Ende der Aktion eingetragen werden. Manuela Klüber aus Oberalm ist auch heuer wieder mit von der Partie. Ihr Ziel: Mehr Kilometer zu schaffen als ihr Mann. Einzelpersonen, Betriebe, Gemeinden, Schulen, Vereine, Organisationen können sich ab sofort unter www.wer-radelt-gewinnt.at anmelden. Eingetragene Kilometer zählen ab 1. Mai. Ein späterer Einstieg ist möglich. Die Aktion endet mit 31. August. Eine ganzjährige Zählung ist möglich.

Im Vorjahr gab es 2700 Teilnehmer, heuer sollen es 3500 werden. Mehr als 2,2 Millionen Kilometer wurden im Vorjahr allein mit dieser Aktion per Rad von den Salzburgern zurückgelegt. Ergibt eine Ersparnis von 340 Tonnen CO2. 170 Betriebe waren dabei, 33 Gemeinden, 15 Schulen und 17 Vereine.

Bei der Aktion arbeiten Stadt und Land Salzburg, Universität, AUVA, Salzburger GKK, Landeskliniken und klima:aktiv zusammen. Sie wird vom Klimabündnis durchgeführt und vom Klima- und Energiefonds gefördert.

Informationen zum Radfahren in Stadt und Land Salzburg finden Sie auf der Webseite: www.salzburgrad.at