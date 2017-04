Salzburger Pfarre vergibt Bettel-Tickets

Betteln darf, wer Regeln befolgt. Extra dazu gibt es Kuchen.

Auf die Stadt Salzburg kommt eine neue Bettlerdiskussion zu. Schon im Juni könnte der Verfassungsgerichtshof das sektorale Bettelverbot wieder aufheben. Das war 2015 erlassen worden, weil sich die Stadt zum Handeln gezwungen sah.

Beschwerden über aggressives Betteln in der Altstadt hatten sich gehäuft, der politische Ton wurde rauer. Jetzt prallen die Fronten wieder aufeinander: Bettler könne man nicht aussperren, meinen NEOS und Bürgerliste, eine „Bettlerflut“ fürchten ÖVP und FPÖ.

Dass es abseits von Verboten Modelle gibt, das Betteln lokal zu begrenzen, zeigt die evangelischen Christuskirche in der Schwarzstraße. Sie ersann einen eigenen Plan, nachdem es Kirchgängern zu bunt geworden war. Die Kirche zwischen Schwarzstraße und Salzach liegt aus Bettlersicht günstig auf ihrem „Arbeitsweg“ in die Stadt. „Plötzlich kamen immer mehr Bettelnde“, schildert Pfarrer Tilmann Knopf. Die Kirchgänger fühlten sich von den Rumänen, die zu dritt oder gar zu sechst auf sie zugingen, bedrängt und bedroht.

„Da kriegt nicht nur die 80-jährige Dame Angst“, sagt Pfarrer Knopf. Unangenehm war auch die Lage im Kirchencafé nach dem Gottesdienst. Die Bettler setzten sich zu den Leuten an die Tische, fragten um Geld, zeigten ihre Narben her. Nach drei Wochen wollten die ersten Mitglieder nicht mehr zur Messe kommen. Für Pfarrer Knopf war klar: „Wir müssen etwas tun.“

Keine leichte Sache für eine Kirche. Es gab zwei Extrempositionen. Die einen verteidigten das Betteln als ein Menschenrecht. Die anderen sagten: „Ich will am Sonntag meine Andacht und meine Ruhe.“ Einfach wegschicken konnte man die Bettler nicht. Da hatte Tilmann Knopf eine Idee: Regeln müssen her. Glückliche Fügung: Der Grund rund um das Gotteshaus ist nicht öffentlich, sondern gehört der Pfarre. Prompt beschloss deren Presbyterium (die „Regierung“ der Pfarrgemeinde), was die Bettler dürfen und was nicht.

Pfarrer stellt vier Sesseln auf: Hier ist Betteln erlaubt

Das Prinzip ist einfach und funktioniert. Jeden Sonntag um neun Uhr ziehen die Bettler Lose. Vier davon enthalten die Erlaubnis, vor und nach der Messe am Vorplatz der Kirche zu betteln: Auf einem der vier vom Pfarrer dort aufgestellten Stühle und nirgends sonst. Die „Verlierer“ der Verlosung bekommen eine Jause in die Hand gedrückt. „Viele freuen sich, manche schmeißen sie in den nächsten Kübel“, zuckt Pfarrer Knopf pragmatisch die Schultern. Helfen laufe nicht immer so, wie man es sich vorstelle.

Betteln auf vier Sesseln ist aber noch nicht alles, was man sich einfallen hat lassen. Innen im Kirchencafé bieten die Kirchgänger den Bettlern jetzt aktiv Kaffee und Kuchen an. Das Reglement: Maximal acht Bettler dürfen zugleich hinein und sitzen an einem gemeinsamen Tisch. „Der freie Zugang zum Buffet wäre schwierig“, weiß Knopf. Besonders wenn es Fleisch und Wurst gebe, seien die Bettler kaum zu halten. „Sie würden alles einpacken“, so der Pfarrer. Was selbst ihn erstaunt: Wie ausgehungert die Leute oft seien.

Klare Regeln nehmen Angst, begründet Pfarrer Knopf, warum es jetzt sonntags wieder rund läuft. Die Bettler seien auch froh: Sie wissen jetzt, wie es läuft. Und sie organisieren in Eigenverantwortung, welche acht Leute jeweils ins Kirchencafé gehen. Inzwischen haben die Rumänen zwei Schichten eingeführt, damit zwei mal acht ihrer Landsleute Kuchen bekommen. Und sie stören – fast – keinen mehr.

