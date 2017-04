Industriebosse zeigen es der Politik: Jetzt bauen wir Wohnungen

Das SF berichtete exklusiv: Am freien Markt brauchen die Salzburger schon das halbe Gehalt fürs Wohnen. Das betrifft auch die Betriebe, kritisieren der Salzburger Hotelchef Georg Imlauer und andere Unternehmer. Sie greifen nun zur Selbsthilfe: Leube Grödig und Zellose Hallein bauen selbst Wohnungen.

Der Unmut über die hohen Wohnungskosten in Salzburg erreicht nun die Wirtschaft. Das „Fenster“ hat zuletzt berichtet, dass viele Menschen bereits die Hälfte ihres Gehalts für das Wohnen ausgeben. Das löste nicht nur in den sozialen Medien heftige Reaktionen aus.

„Wir suchen ständig Unterkünfte für Mitarbeiter“

„Das trifft auch uns Betriebe“, sagt Hotelchef Georg Imlauer. Er betreibt in Salzburg drei Hotels und beschäftigt 200 Mitarbeiter. „Die ziehen aus Deutschland und anderen EU-Staaten extra nach Salzburg, weil die Destination toll ist und die Arbeit passt. Das größte Problem ist aber: Wie versorgen wir die Leute mit einer Unterkunft? Die müssen sich Garconnieren um 400, 500 Euro nehmen. Wenn Mitarbeiter im günstigeren Umland wohnen, haben sie wegen der Arbeitszeiten oft Schwierigkeiten zur Arbeit zu kommen. Unser Kaderpersonal ist ständig damit beschäftigt, beim Wohnungsproblem zu helfen“, schildert Imlauer. Der Inhaber des „Crowne Plaza The Pitter“ würde sofort ein eigenes Personalhaus bauen – „am besten fußläufig zur Arbeit“ –, doch Bauland in der Stadt ist rar und mit 600 bis 1000 Euro je Quadratmeter extrem teuer.

Politik könnte Betriebskosten-Gebühren senken

Aber was kann die Politik tun? Sie müsste energischer handeln, so die Ansage der Firmenchefs. Imlauer kritisiert das zu laxe Vorgehen gegen die irreguläre Wohnungsvermietung an Touristen. Der US-Internetkonzern Airbnb bietet in Salzburg bereits 2000 Wohnungen an – „zum Schaden der Wohnungssuchenden und der Hotellerie“ (Imlauer).

Auch bei den Betriebskosten – in vielen Haushalten ein großer Belastungsfaktor –, könnte man die Menschen entlasten. Wasser, Kanal, Heizenergie, Strom obliegen der öffentlichen Hand. Das sei gut so, meint Imlauer: „Aber das sind Monopolisten. Da gibt es keinen Wettbewerb, da gehen die Gebühren nie herunter.“ So liegen die Kanalgebühren der Stadt 30 Prozent über den tatsächlichen Instandhaltungskosten. Dies ist gesetzlich gedeckt, polstert aber genauso wie die Dividenden der Salzburg AG die Budgets von Stadt und Land auf.

„Wir pfeifen auf Förderung“

Einige Industriebosse wollen dem Zaudern der Machtträger nicht länger zusehen – und in alter Tradition nun wieder selbst Wohnungen errichten.

Das Zementwerk Leube wird in Grödig in einem Pionierprojekt Häuser bauen. „Wir werden Wohnungen hinstellen, die wir frei vermieten oder verkaufen und wo die Betriebskosten sehr günstig sind“, sagt Geschäftsführer Rudolf Zrost. Die Kosten für Heizen und Kühlen sollen „gegen Null gehen“, vielleicht 50 Euro im Jahr ausmachen, so Zrost.

Baukosten in Salzburg besonders hoch

Wohnen sei in Salzburg auch deshalb so teuer, weil Wohnbauförderung und Baunormen übertriebene Anforderungen enthielten – wie berichtet beschäftigt sich das Land gerade mit der Frage, warum die reinen Baukosten in Salzburg bei 2300 Euro je Quadratmeter liegen, in Oberösterreich aber nur bei 1500 Euro. Zrost: „Warum müssen sämtliche Klos mit Rollstuhl befahrbar sein? Wir machen das Erdgeschoß barrierefrei, wir pfeifen auf die Wohnbauförderung.“ Die Vorgabe, wonach der Einbau von zehn Prozent Holz zu einer höheren Förderung führe, findet der Manager der Zementfabrik „eine Sauerei“. Die alten Dienstwohnungen der 200 Leube-Mitarbeiter wurden übrigens 2013 empfindlich teurer, da der Richtwert für diesen Lohnanteil von 1,45 Euro je Quadratmeter auf 7,45 Euro angehoben wurde. Dabei haben die Mieter die einfachen Nachkriegswohnungen auf eigene Kosten modernisiert.

„Wir müssen beim Gehalt was drauflegen“

Der Zellulose-Hersteller Schweighofer Fiber auf dem Areal der ehemaligen Papierfabrik in Hallein beschäftigt 250 Mitarbeiter. Viele wohnten in der Nähe, andere pendelten aus dem Lungau her, sagt Geschäftsführer Jörg Harbring. Die Rekrutierung von Fachkräften sei schwierig. „Das sind Spezialisten für Forschung und Entwicklung, die kommen aus Deutschland und ganz Europa und suchen eine Wohnung für die ganze Familie. Man muss den Leuten beim Gehalt schon was drauflegen, damit sich das ausgeht.“ Harbring plant auf dem Firmengelände bis zu 60 neue Werkswohnungen. Ein Architekt arbeite an einem System für modulares Wohnen aus Holz. Harbring: „Wir wollen zeigen, dass man Wohnbau unter 2000 Euro Baukosten schaffen kann.“

958 Euro Miete, 900 Euro Einkommen

Und Salzburgs geplagte Mieter? Sie leisten nun erstmals auch öffentlichen Widerstand und äußern sich auf Facebook. Auf „Wohnen im Land Salzburg ist nicht mehr leistbar“ postet Brigitte D. zum Thema. Die 48-Jährige wohnt in einer älteren Genossenschaftswohnung in Werfenweng, für 78 Quadratmeter zahlte sie bis vor kurzem 717 Euro inklusive Betriebskosten. Zu Weihnachten kam eine saftige Erhöhung von 241 Euro. „Ich soll jetzt 958 Euro zahlen, ich bekomme aber nur 900 Euro vom Arbeitsamt. Das ist abartig, ich habe immer Geld verdient, jetzt lebe ich im Minus.“ Die frühere Gastronomie-Mitarbeiterin befindet sich wegen einer Erkrankung in Umschulung. Selbst mit Wohnbeihilfe (420 Euro) bleibt fast nichts zum Leben. „Meine Eltern stecken mir was zu“, schildert die Mutter eines studierenden Sohns.

Familien sollte auch was zum Leben bleiben

Rund 20.000 Haushalte in älteren Genossenschaftswohnungen zahlen Wohnungspreise wie auf dem freien Markt. Dort verlangt man inzwischen 12 bis 16 Euro je Quadratmeter „warm“. Er zahle in Itzling für 46 Quadratmeter 790 Euro. „Sprich 75 Prozent meines Nettogehalts!“, schimpft ein Poster auf Facebook. Ein junger Familienvater mit Frau und Baby meint: „Vielleicht sollte eine Familie nicht nur wohnen, sondern auch leben können.“

Sonja Wenger

Die Autorin ist erreichbar unter sonja.wenger@svh.at