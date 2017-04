Haben Sie an den Flüchtlingen verdient, Herr Schellhorn?

Wem der Gastronom und Politiker Überschüsse spendete – und warum er die Grünlanddeklaration in der Stadt in Frage stellt.

Herr Schellhorn, Sie sind für die Neos im Parlament in Wien. Was haben Sie dort gelernt?

Ich gewann viele Einblicke und weiß jetzt, wie Österreich wirklich funktioniert.

Und wie funktioniert’s?

Es ist verkrustet und es regieren die Reformverweigerer von der Sozialpartnerschaft abwärts.

Salzburg redet gern vom Wasserkopf Wien.

Das sehe ich nicht so, weil man das Land nicht auseinander dividieren kann. Ich sehe ein anderes Muster bei den arrivierten Parteien: Hände falten, Goschn halten! Da schweigt man sich nach oben, um von Parteichef- oder Landeshauptmann-Gnaden Karriere zu machen.

Sie kommen jetzt politisch zurück nach Salzburg. Warum braucht Sie Salzburg?

Mich als Person braucht man nicht. Es geht um die Veränderung. Da will ich in Salzburg mithelfen. Deshalb treten wir als Neos an und wollen nicht nur in den Landtag, sondern mitregieren.

Die Landesregierung sagt aber, sie habe viel verändert und reformiert.

Die letzten Jahre waren durchaus positiv. Das große Aber: In zentralen Lebensfragen sehe ich riesige Probleme – beim Verkehr, Wohnen, der Raumordnung und Standortpolitik. In Salzburg gibt es fast nur Klein- und Mittelbetriebe. Sie müssen wie der Mittelstand ordentlich leben können. Dafür ist es nötig, dass Steuergeld endlich effizient verwendet wird, dass Schluss ist mit der Verschwendung. Nur dann bleibt dem Einzelnen mehr zum Leben. Die Politik muss auch stärker gestalten. Vor 20 Jahren reichte es für eine Familie, dass der Mann arbeiten geht. Heute müssen Mann und Frau hart arbeiten. Doch es fehlen Betreuungsplätze für Kinder oder solche, die flexibel genug sind. Das wäre moderne Sozialpolitik und würde Frauen, die oft nur geringfügig arbeiten können, weil Betreuung fehlt, aus der Verliererrolle befreien.

Das fordern doch alle.

Wir stehen für konstruktive Politik, haben Konzepte mit Lösungen. Es braucht uns für Transparenz und Sparsamkeit. Beispiel Finanzskandal: Da wird abgestritten, zugedeckt, geschwiegen.

Aber die ÖVP hat das Land wieder fest im Griff.

Mit Postenbesetzungen haben ich mich bislang zu wenig beschäftigt. Aber eigenartige Reflexe gibt es in Bund und Land. Die ÖVP ist seit 30 Jahren an der Macht. Warum hat sie die Probleme nicht gelöst, die uns jetzt auf den Kopf fallen? Und wenn man wieder landesfürstlich agieren will, dann richtig. Dann kann man den Landtag verkleinern, minus 50 Prozent machen. Die Strukturen sind so aufgebläht.

Sie wollen einen kleineren Landtag?

Wenn man beispielgebend sein will, dann muss der Staat bei sich anfangen. Ein kleinerer Landtag hätte Symbolwirkung. Man muss auch nachdenken, wofür ein Landtag gut ist, wenn in einer Sitzung der wichtigste Tagesordnungspunkt die Abschaffung des Tanzschulgesetzes war. Da frage ich mich: Was soll das? Bei all den Problemen, die wir haben – beim Verkehr, in der Raumordnung. . .

Die Regierung novelliert doch die Raumordnung.

Aber es ist zu wenig weit gedacht. Man überlässt weiter zu viel den Bürgermeistern, die damit vielfach überfordert sind. Mein Lieblingsbeispiel ist Südtirol. Dort gibt es strenge Vorgaben, müssen die Orte die räumliche Entwicklung für 20, 30 Jahre definieren. Dort gibt es Metzger, Handwerker, Geschäfte in den Ortskernen, die bei uns verschwinden. Dort ist der Verkehr gestiegen, aber weit nicht so schlimm wie bei uns, weil man „Öffis“ stark fördert. Bei uns wohnen alle in der Peripherie, müssen alle in Zentren, sitzen alle ewig im Auto und stauen. Das kann’s nicht sein.

Wohnungen in der Stadt sind kaum noch zu zahlen.

Ja, aber das ist ja keine schicksalshafte Entwicklung, sondern herbeigeführt. In der Stadt würde ich die Grünlanddeklaration hinterfragen. Wir brauchen Wohnbau in der Stadt und müssen diskutieren, ob wir es uns leisten können, die Flächen künstlich zu verknappen. Die Grünlanddeklaration war einst ein Symbol für Lebensqualität. Jetzt stellt sich die Frage, ob sie nicht längst zulasten der Lebensqualität geht.

Da entsteht eine Allianz von zweien, die sich sonst nicht grün sind. AK-Präsident Pichler will auch die Grünlanddeklaration aufweichen.

Hier eint uns tatsächlich etwas: Pichler will wie ich, dass den Menschen unter dem Strich mehr bleibt. Das ist auch am Land so. Dort ballt sich auch alles in wenigen Orten – nehmen Sie Seekirchen, Saalfelden oder St. Johann. Und alle fahren mit dem Auto. Innergebirg ist man ja verloren, wenn man Öffis nutzen will. Deshalb: Öffis ausbauen, die Tarife massiv runter.

Stadt und Land streiten über eine U-Bahn.

Ein Sinnbild für das Scheitern! Der rote Bürgermeister sagt „Nein“, das Land sagt „Ja“ – und heraus kommt nichts. Das erinnert mich an die Bundesregierung, wo sich Rot und Schwarz auch ständig irgendwas ausrichten, statt für die Menschen zu arbeiten. Die Verkehrsmisere lähmt längst die Wirtschaft. Wenn der Kältetechniker von Hallwang zu mir in den Betrieb kommt, braucht er eine Stunde.

Sie sorgten zuletzt mit Ihrem Flüchtlingsheim im Pongau für Debatten. Haben Sie das bereut?

Nein. Es ist eine Pflicht, sich sozial zu engagieren. Mir wurde ja vom Gasteiner Bürgermeister Geschäftemacherei unterstellt. Ich sage: Ja, es wäre ein Geschäftsmodell, Häuser für Flüchtlinge bereitzustellen. Ich habe aber den Überschuss dem Vinzihaus (einer Caritas-Organisation für Obdachlose) gespendet. So hat mir das Engagement nicht geschadet, denke ich. Immerhin haben zwölf der 32 Asylwerber, die in dem Haus waren, einen Job im Tourismus gefunden – und brauchen keine Sozialhilfe mehr.

Und was macht Sepp Schellhorn, wenn er es doch nicht in den Landtag schafft?

Ich habe gut gehende Betriebe, die mich brauchen. Um mich muss sich keiner sorgen.

Der Autor ist erreichbar unter hermann.froeschl@svh.at