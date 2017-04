Chi se ne frega!*

Warum das „Zuckergoscherl“ an einen Italiener denkt, wenn es um „Wurschtigkaitsgefiiiihl“ geht.

An der Uni hatte ich einen Italienischprofessor, der hat mir „österreichisches Wurschtigkeitsgefühl“ attestiert. Also gesagt hat er eigentlich „ästerraichisches Wurschtigkaitsgefiiihl“, aber gemeint hat er, dass mir das, was andere denken, egal ist. (Es ging in erster Linie um etwas, das ER von mir dachte.) Das hat er gut erkannt, ich bin ein großer Fan von diesem Gefühl. Besagter Italienischprofessor hat auch behauptet, niemand auf der Welt kenne Österreich, aber alle liebten Italien, „weil wir haben die Pizza erfunden und die Fußball“! Und wenn er auf dem Campus (es war eher eine Ansammlung absurd hässlicher, asbestzerfressener Betonblöcke in der Akademiestraße) eine seiner Studentinnen gesehen hat, hat er, egal, ob sie zwei oder zweihundert Meter entfernt war, gerufen: „Carissimaaa! Hast du abgenommen?“

Er hat das nett gemeint und geglaubt, einer Frau Gewichtsverlust zu attestieren, sei das beste Kompliment ever. Und da fing es schon an: Sowas kann man ja nur mit Humor nehmen. Und sich eine Scheibe abschneiden, denn diesem Italiener war vollkommen egal, was andere von ihm dachten. In Wahrheit war sein österreichisches Wurschtigkeitsgefühl viel massiver als meins, er war sozusagen assimiliert.

Jeder kannte ihn und lachte ein bisserl über ihn, aber das kümmerte ihn nicht. Und es ist wahnsinnig befreiend, nichts auf die Meinung anderer zu geben. Sie müssen ja nicht unbedingt gleich sexistische Dinge quer über einen Campus schreien, aber: Selbstsicherheit tut schon gut. Wenn jemand Sie nicht mag – na und? Sie mögen ja mit Sicherheit auch nicht jeden. Ich finde es entlastend, wenn jemand mich nicht leiden kann – dann muss ich mich auch nicht bemühen. Das ist quasi ein Freibrief! Ich würd nie versuchen, mich bei demjenigen einzuschleimen oder ihm nach dem Mund zu reden, damit er seine Meinung überdenkt. Das wär mir viel zu anstrengend, und selbst wenn’s was bringen würd: Was soll ich denn mit einem, der zuerst schlecht über mich gedacht hat? Ich würd ja auch nix essen, das vorher schon mal ranzig war. Wer so lebt, dass er über sich selbst Gutes denken kann und mit sich im Reinen ist, darf zufrieden sein. Die Meinung der anderen ist ohnehin ein wackliges, auf Halbwahrheiten erbautes Konstrukt, das sich mit dem Wind dreht – und stets drehen wird, selbst wenn man sich noch so viel Mühe gibt. Wie die Ärzte schon passend sangen: „Lass die Leute reden, das hab’n die immer schon gemacht.“ Und sie werden es auch immer tun.

* Das heißt „wen kümmert’s“ auf Italienisch.

Mareike Fallwickl arbeitet als freie Texterin und Lektorin.