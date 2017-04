Bangen um Europaklasse im BG Nonntal

Im Gymnasium Nonntal fürchten Eltern und Schüler um ihren prestigeträchtigen Schwerpunkt. Es ist beileibe kein Einzelfall. Sieht so die neue Schul-Autonomie aus?

Die Stimmung ist gedrückt beim Elternabend der 6A-Klasse des BG Nonntal. Es ist fast eine Krisensitzung. Vor drei Wochen wurde den Eltern überraschend mitgeteilt, dass die Klasse ihrer Kinder im nächsten Schuljahr aufgelöst wird und die 16 Schülerinnen und Schüler auf die beiden Parallelklassen aufgeteilt werden. Das Problem: Bei der A-Klasse handelt es sich um die Europaklasse – das Aushängeschild des BG Nonntal. Fünf Sprachen lernen dort die Schüler. Der Stundenplan unterscheidet sich deutlich von den Parallelklassen.

Durch die Zusammenlegung befürchten Eltern und Schüler einen zerrütteten Stundenplan und schlechteren Unterricht. „Das wird nicht funktionieren“, ist sich ein Vater sicher. Als „Mogelpackung“ bezeichnet eine Mutter den Europa-Schwerpunkt. Als die Kinder an die Schule kamen, war ihnen versprochen worden, dass weder Schwerpunkt noch Klasse aufgelöst werden können.

Nun steht letzteres im Raum. Ursache ist eine zu niedrige Schülerzahl im gesamten Jahrgang. Außerdem bringt die Zusammenlegung eine Einsparung von 14 Unterrichtsstunden pro Woche im nächsten Schuljahr. Die Anweisung kommt vom Landesschulrat, der für das SF nicht erreichbar war. Auch andere Schulen sollen betroffen sein. Direktorin Barbara Mayerhofer beruhigt: Die Klassen würden zwar zusammengelegt, den Sprachen-Schwerpunkt werde es für die „Europaklassler“ aber weiter geben. „Dieses Versprechen muss eingehalten werden.“ In wichtigen Fächern wie Mathematik und Deutsch wird es künftig aber Großklassen mit bis zu 30 Schülern geben.

„Das ist eine Schweinerei gegenüber der Schule. Dafür gehe ich auf die Barrikaden“, sagt Christoph Starzer, Obmann des Elternvereins am BG Nonntal und Gemeinderat der NEOS. Er empfindet das als Vertrauensbruch: „Schüler, die sich für die Europaklasse qualifizieren, sollten auch das Recht haben, in dieser Klasse zu maturieren.“ Den Sparkurs der Politik bezeichnet er als fatal: „Wenn bei der Bildung gespart wird, zwingt das Eltern, ihre Kinder in eine Privatschule zu geben. Das führt zu einer Zwei-Klassen-Bildungsgesellschaft.“

Die Eltern der betroffenen Europaklasse setzen die Hoffnungen nun auf einen Termin mit dem Landesschulinspektor Anfang Mai. Die Angelegenheit am BG Nonntal schürt die Sorgen rund um das geplante Autonomiepaket. Ähnliche Fälle könnten dann zur Normalität werden, fürchten Eltern.

26. April: Protest gegen Schul-Autonomiepaket

Gegen das Paket der Bundesregierung protestieren AHS- und BMHS-Schüler, Eltern und Lehrer übrigens diesen Mittwoch auf der Staatsbrücke (14.15 Uhr) und dann am Residenzplatz. Die Betroffenen kritisieren, nicht eingebunden worden zu sein und stoßen sich vor allem daran, dass Schulversuche, Schulschwerpunkte, aber auch Klassenschüler-Höchstzahlen fallen sollen. Auch dürften Eltern künftig viel weniger mitreden.

