Filmkritik: „Nichts zu verschenken“

François Gautier (Dany Boon) ist ein notorischer Geizhals. Geld zu sparen beschert dem Violine-Virtuosen größte Glücksgefühle, Geld auszugeben verursacht bei ihm Panikattacken. Im Supermarkt rechnet er an der Kasse mit Taschenrechner nach, ob die Kassiererin auch wirklich alle Rabatte berücksichtigt hat.Der Blick auf den Stromzähler ist in seinem Leben von zentraler Bedeutung. Sein Geiz hat François gesellschaftlich isoliert, die Musikerkollegen und Nachbarn meiden und hassen ihn. Dann steht eines Tages die 16-jährige Laura (Noémie Schmidt) vor seiner Tür und behauptet, seine Tochter zu sein. Zugleich verliebt sich François in die Cellistin Valérie. Beide Frauen bringen François’ Sparkonzept in der Folge gehörig durcheinander.

Inszenierung:

Frankreichs Starkomödiant Dany Boon dekliniert seit einigen Jahren mit großem kommerziellem Erfolg die archetypischen Komödien-Figuren durch – den Postler, den Hypochonder, den Zollbeamten. Wirklich unterhaltsam war er nur in „Willkommen bei den Sch’tis“. In „Nichts zu verschenken“ wandelt er nun als Geizkragen auf den Spuren von Louis de Funès, der diese Figur in seinen Filmen perfektioniert hat. Mit Letzterem kann Boon jedoch nicht mithalten. Zu konstruiert ist die Handlung, zu unsympathisch die Hauptfigur und zu vorhersehbar sind viele der Gags. Nur hin und wieder blitzen originelle Ideen auf – etwa, wenn François, um Zeit zu sparen, Vivaldis „Vier Jahreszeiten“ in nur zwölf Minuten runterfiedelt, oder sich der vermeintliche Psychotherapeut als Bankbeamter entpuppt.

Botschaft:

Geiz ist in diesem Film nicht geil, sondern eher eine schwere Neurose. Darum wird am Ende auch tränenreich eine Weisheit aus der Bibel zelebriert: Geben ist seliger denn nehmen.

Der bewegendste Moment: Mit der hübschen Cellistin verbringt François unfreiwillig einen romantischen Abend in einem Nobel-Restaurant. Wenn am Ende der Kellner die Rechnung in Zeitlupe bringt, erinnert das an einen Showdown im Western. François schmiedet indes Pläne, um sich vor der Bezahlung zu drücken.

Fazit:

„Nichts zu verschenken“ bietet leichtfüßige, familienfreundliche Kinounterhaltung, die originellen Gags sind jedoch rar gesät. – Ab 7. April in den Kinos

Von Helmut Hollerweger

Das vollständige Kinoprogramm finden Sie auf: www.salzburger-fenster.at/Kino