Werfen Sie ein Auge auf die Natur!

Blüten zählen mehr als Kommastellen. Freuen Sie sich auch über neue Blüten im Garten, über den ersten Zitronenfalter oder den ersten Kuckucksruf?

Dann sind Sie ein perfekter Beobachter der Phänologie! Hinter dem sperrigen Begriff verbirgt sich die Beobachtung der Pflanzen und des Verhaltens der Tiere in Abhängigkeit von der jahreszeitlichen Witterung.

Die Eintrittsdaten verschiedener Ereignisse wie Austrieb, Blattentfaltung, Blüte, Reife, Laubverfärbung und Blattfall werden aufgezeichnet und für internationale Forschungsprojekte verwendet. Die Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik hat bereits im Jahr 1852 ein phänologisches Messnetz aufgebaut.

Analysiert man den zeitlichen Verlauf, wird vor allem in den Frühjahrsmonaten der Einflussfaktor der Lufttemperatur deutlich. Auf diese Weise ist die Phänologie ein idealer Bio-Indikator für Änderungen des Klimas, da er positive wie negative ökologische Auswirkungen des Klimawandels gut verständlich aufzeigt.

Eine globale Erwärmung um ein Grad mag vielen unbedeutend erscheinen – doch die persönliche Erfahrung, den Flieder zwei Wochen früher als in der eigenen Kindheit blühen zu sehen, macht Veränderungen des Klimas viel leichter erfahrbar. Und die Beobachtungen täuschen nicht: Wenn es im Frühjahr ein Grad wärmer ist, blühen Frühjahrsblüher wie Hasel oder Kirsche eine Woche früher auf.

Auf den Geschmack gekommen? Dann verdichten Sie unser Messnetz (Infos: www.phenowatch.at) und lassen uns an Ihren Beobachtungen teilhaben – Wir freuen uns!

Veranstaltungstipp

Wettertreff am 5. April, 16 Uhr, ZAMG, Freisaalweg 16, zum Thema Phänologie: Schneeglöckchen, Buschwindröschen und Flieder zeigen uns den Klimawandel oder: Was Sie schon immer wissen wollten über die moderne Forschung der Phänologie.

Das Wetter in dieser Woche

Mit den frühsommerlichen Temperaturen ist es vorerst vorbei, Regenschauer werden häufiger.