Salzburgs junge Bosse starten durch

1800 neue Gründer, Altersschnitt 39 Jahre: „In“ sind Handwerk und Dienstleistungen.

Wie ticken junge Gründer? Diese Frage stellte das SF dem Leiter des Gründerservice in der Salzburger Wirtschaftskammer, Peter Kober. „Die sind richtig euphorisch, besonders in der Gründungsphase“, weiß Kober. Wer sich in Salzburg selbstständig macht, tue dies nicht, „weil er muss“.

Junge wollen Geschäft und Freizeit verbinden

„Der Wille zur Selbstständigkeit ist ungebrochen hoch“, so Kober. Die Jungunternehmer schätzten besonders zwei Vorteile: Geschäftliches und Privates zu verbinden und die freie Zeiteinteilung. Insgesamt gingen 2016 mehr als 1800 neue Unternehmen an den Start. Im Durchschnitt waren die Unternehmerinnen (42 Prozent Frauen) und Unternehmer 39 Jahre alt – und sind nach den Wienern die zweitjüngsten Gründer in Österreich.

Salzburg macht mittlerweile einiges, um die Szene zu fördern. Startup Salzburg etwa ist eine Plattform, bei der Land, Wirtschaftskammer, Uni, FH, Innovationsservice, Coworking Salzburg und Techno-Z kooperieren.

Wenn alles passt, hinaus auf den Markt

Am beliebtesten in Salzburg sind aktuell vier Geschäftsfelder: Persönliche Dienstleistungen (wie etwa Masseure) und Unternehmensdienstleistungen (vor allem Werbung, EDV), Handwerk, Handel (insbesondere Internetvertrieb von Produkten) und Tourismus – in Stadt und Land werden laufend neue Restaurants, Bars, Imbisse eröffnet.

Einen Wermutstropfen gibt es bei den Betriebsübergaben (rund 400 im Vorjahr). Die Nachkriegsgeneration geht in Pension, doch nicht einmal mehr die Hälfte der Betriebe wird in der Familie übergeben. Anstatt nur zu „hackeln“ wie die Eltern, leben die Kinder ihren eigenen Stil oder bauen sich selbst ihr Unternehmen auf.

Unabdingbar, so Peter Kober, ist beim Gründen: Sich beraten lassen, alle Bereiche (vom Mindestumsatz bis zur Zielgruppe) durchplanen und netzwerken. Kober: „Wenn alles zusammenpasst, hinaus auf den Markt!“

Von Sabine Tschalyj

Die Autorin ist erreichbar unter sabine.tschalyj@svh.at