„Politiker sollten weniger gackern und bessere Eier legen“

Er war 18 Jahre der mächtigste Bürgermeister Österreichs: Der Hallwanger Helmut Mödlhammer sprach wenige Tage nach seinem Abgang als Präsident des Gemeindebundes mit dem SF. Warum der „Mister Bürgermeister“ um unsere Schätze bangt, lieber gartelt als politisiert und eigentlich 100 werden muss.

Wie geht es Ihnen als junger Pensionist?

(lacht) Ich bin noch nicht zum Durchschnaufen gekommen. Es gibt so viele Dankesmails und Reaktionen. Unglaublich.

Haben Sie das erwartet?

Nein. Es waren wirklich Hunderte – nicht nur von Bürgermeistern und Politikern. Auch ganz einfache Menschen, die ich gar nicht kenne, haben mir geschrieben. So viel Dank und Wertschätzung hätte ich nie erwartet.

Gab es große Geschenke?

Nein, es gab ja keine Zeremonien. Das entspricht nicht meinem Naturell. Ich muss nicht im Mittelpunkt stehen, das überlasse ich anderen. Doch ich war gerührt, als es im Vorstand des Gemeindebundes minutenlange Standing-ovations für mich gab. Menschliches wiegt mehr als jeder Orden.

Im Rückblick: Worauf sind Sie besonders stolz?

Man misst den Gemeinden heute einen Stellenwert bei, den sie früher nicht hatten. Das war immer mein Ziel. Ohne Gemeinden geht in diesem Staat wenig bis gar nichts – ob Infrastruktur, Friedhof, Kinderbetreuung, Altenheime, Trinkwasserversorgung oder die Flüchtlingsbetreuung. Würden alle wirtschaften und agieren wie die Gemeinden, hätten wir in Bund und Ländern keine Sorgen.

Kleine Einheiten stehen auch deshalb hoch im Kurs, weil die Welt immer wirrer und undurchschaubar wird.

Das spüren wir deutlich. Wir lassen ja das Vertrauen in die Gemeinden regelmäßig abfragen. Da sieht man, wo die Welt für die Bürger noch in Ordnung ist: Dort, wo man die Menschen und Verantwortlichen kennt, wo man sich mit Problemen hinwenden kann und sich jemand bemüht, sie zu lösen. Spannend ist, dass die Vertrauenswerte der Gemeinde aktuell bei den Jungen (19 bis 29 Jahre) am höchsten sind. Das zeigt: Auch die Jungen sehen und schätzen ihre Heimat wieder.

Und was ärgert Sie?

Dass in der Politik ein Wort, ein Handschlag nicht mehr jenen Stellenwert hat wie früher. Dass oft parteipolitisches Kalkül und nicht die Menschen oder Aufgaben im Vordergrund stehen. Ich ärgere mich, dass es uns in den 18 Jahren nicht gelungen ist, die Staatsaufgaben neu zu ordnen. Da wären unwahrscheinlich viel Geld und Bürgernähe drinnen.

Wenn Sie eine Maßnahme noch setzen könnten . . .

Ich würde die Kinderbetreuung zur Gemeinde-Sache machen. Wenn man das viele Geld, das zwischen fünf Bundesministerien und neun Ländern verteilt wird, den Gemeinden geben würde, hätten wir die weltbeste Kinderbetreuung. Auch weil sie dann für die Bedürfnisse vor Ort maßgeschneidert wäre.

Die Menschen drängen aber auch in die Zentren. Gerade im Salzburger Zentralraum sieht man, wie das Verkehr und Preise treibt.

Man darf Zentralräume nicht überhitzen. Ich bin froh, wenn die Raumordnung stärker eingreift. Wir brauchen nicht noch mehr Einkaufszentren an Verkehrsrouten. Die Politik muss zugunsten ländlicher Gebiete agieren, die Wirtschafts- und Wohnbauförderung dorthin lenken. Solche Erholungsräume mit aktiver Infrastruktur, ob Bäcker oder Handwerker, gibt es kaum noch auf der Welt. Österreich ist da einzigartig, das ist ein gewaltiger Schatz. Deshalb sollten wir handeln, bevor die Menschen weg sind und die Infrastruktur stirbt. Dann ist es zu spät.

Der Salzburger Zentralraum zeigt: Abstimmung zwischen Stadt, Land und Gemeinden fehlt selbst auf engstem Raum.

Was sich beim Verkehr abspielt, ist zum Teil jämmerlich. Auch in der Raumordnung. Es bräuchte ein effizientes Gremium, wo im Land einer das Sagen hat. Das Problem ist ja, dass derzeit einer für den Verkehr, ein anderer für die Raumordnung, ein dritter für die Wirtschaftsförderung zuständig ist. Da müsste es einen Koordinator geben, der das Sagen hat. Dann müsste man die Stadt als wichtigsten Spieler und die Gemeinden dazuholen.

Oft geht es mehr um persönliche Rivalitäten als um die Sache.

Die Politik ist von der Schlagzeile von morgen getrieben. Das bringt aber bei weitem nicht das, was sich die Politiker davon erhoffen. Die Kommunalpolitik zeigt vor: Belohnt wird langfristige Politik. Trotzdem schauen die meisten Politiker zuerst, wie sie ihre Interessen medial unterbringen, und erst dann aufs Gemeinsame. Vernünftiger wäre, weniger zu gackern und bessere Eier zu legen.

Apropos gackern: Bleiben Sie im öffentlichen Leben?

Jetzt muss ich erst einmal gesund werden, mich von einer Operation erholen. Dann möchte ich schon die eine oder andere Ehrenaufgabe übernehmen. Ich werde aber sicher nicht ungefragt das aktuelle Geschehen kommentieren. Denn wer überall seinen Senf dazugibt, steht im Verdacht, ein Würstl zu sein.

Worauf freuen Sie sich?

Auf Zeit mit meiner Familie. Ich werde hoffentlich meine Enkelkinder mehr sehen und meinen Garten pflegen. Das ist meine Leidenschaft. Während man in der Politik oft viele viele Stunden ohne Ergebnis verbringt, ist der Garten eine Quelle der Freude. Wenn man Radieschen gesäht hat und sie dann herauszieht. Oder von der Himbeerstaude süße Früchte nascht und den Apfel vom Baum holt. Das sind die wahren Erfolgserlebnisse. Sind die Kinder und Enkerl dabei, ist es das Schönste.

Steht eine Reise an?

Im Winter geht es nach Südafrika. Das wünsche ich mir schon lange. Und wenn ich alle Einladungen, die die Bürgermeister österreichweit ausgesprochen haben, wahrnehme, muss ich sowieso 100 Jahre alt werden.

Der Autor ist erreichbar unter hermann.froeschl@svh.at