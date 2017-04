Medienbildung ja – aber bitte richtig

Die gute Nachricht zuerst: Unsere Jugend ist nicht verloren. Entgegen so manch reißerischer Schlagzeile machen die digitalen Medien keine ungebildeten, asozialen Bürger aus ihnen.

Was aber klar sein sollte: Das Internet und Netzwerke wie Snapchat und Instagram haben einen Stellenwert im Leben der Jungen eingenommen, wie wir ihn aus Erwachsenen-Sicht schwer begreifen können. Ein flüchtiger „Snap“ kann plötzlich die Rolle eines gedruckten Fotos einnehmen. Ein „Tweet“ wird ernster genommen als ein Zeitungsartikel.

Zusätzlich stecken die Jungen in einem Informationsdilemma: Sie beziehen ihre Nachrichten hauptsächlich aus den sozialen Netzwerken. Nur zehn Prozent von ihnen schätzen diese Quellen aber als glaubwürdig ein, wie eine Studie von Saferinternet zeigt. Das stellt nicht nur die Medienpädagogen vor neue Herausforderungen, sondern uns alle. In erster Linie müssen wir uns dessen bewusst werden, dass das Zeitalter der Informationsknappheit längst hinter uns liegt. Stattdessen leben wir in einem Überfluss an Informationen, die ungefiltert auf uns einprasseln. Wie soll ein Zehnjähriger da noch durchblicken, wenn wir es selbst nicht schaffen?

Was wir nun tun müssen, geht über die klassische Medienbildung hinaus. Eine neue Krankheit mit alten Medikamenten zu behandeln, wäre fatal. Anstatt die Jungen von den neuen Medien zwanghaft fernzuhalten, sollten wir ihnen beibringen, damit umzugehen. Dazu braucht es sinnvollere Maßnahmen als Handy-Verbote an Schulen, die von den Schülern selbst belächelt werden.

Die Pläne des Bildungsministeriums für die digitale Grundbildung ab der Volksschule sind ein erster Schritt in die richtige Richtung. Entscheidend wird aber sein, wann wir alle im digitalen Zeitalter ankommen – ohne dabei verloren zu gehen.

katharina.maier@svh.at