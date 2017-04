Ein Bergretter über Leichtsinn und Tod

Das „Fenster“ sprach mit Roland Schimpke, dem Chef der Bergrettung Flachgau.

Wie ist Ihre Bilanz des Skitouren-Winters?

Wir im Flachgau hatten 18 Einsätze allein im ersten Quartal. So viele waren es noch nie.

Warum?

Es gab viel Schnee, entsprechend viele Tourengeher waren unterwegs. Es ist auch österreichweit viel passiert. Die Verhaltensmuster der in Not Geratenen ähneln einander aber generell sehr.

Die häufigsten Fehler?

Es handelt sich vorwiegend um Vorbereitungsfehler. Viele sind zum falschen Zeitpunkt unterwegs, andere erfüllen körperliche Voraussetzungen nicht, wieder andere sind falsch ausgerüstet.

Wie viele Einsätze werden durch leichtsinnige Tourengeher ausgelöst?

Wir sind vorsichtig mit Verurteilungen. In erster Linie ist es wichtig zu helfen, wenn ein Problem entstanden ist. Das machen wir ohne zu werten oder zu kritisieren, das ist unsere oberste Prämisse. Erst dann folgt die Sachanalyse, wie es zu einer Situation gekommen ist.

Sie machen den Job ehrenamtlich in Ihrer Freizeit. Es fällt mir schwer zu glauben, dass Bergretter untereinander nicht über die Dummheit so mancher Bergsteiger reden.

Natürlich reden wir untereinander. Es gibt ärgerliche Fälle wie jenen im Jänner auf der Genneralm in Hintersee, als wir zwei Tage lang nach zwei vermissten Tourengehern suchten, die derweil in einer Hütte saßen. Wirklich ärgerlich sind aber Fehlalarme, etwa weil jemand in der Nacht am Berg mit Blitz durch die Gegend fotografiert und das jemand als Notrufsignal deutet. Solche Einsätze sind absolut sinnlos, das ist fast vorsätzlich dumm.

Sind immer mehr Menschen am Berg, die körperlich oder ausrüstungsmäßig nicht geeignet sind?

Es sind einfach insgesamt wesentlich mehr Menschen auf den Bergen unterwegs, was ja eine positive Entwicklung ist. Ich würde sogar sagen, die meisten haben die nötige Ausrüstung, können sie aber nicht anwenden und lassen sie leider einfach daheim.

Was sollte man am Berg immer dabei haben?

Im Winter ein Lawinenverschütteten-Suchgerät, eine Schaufel und eine Lawinensonde. Immer auf richtiges Schuhwerk und Bekleidung achten. Eine Rettungsdecke und ein Erste-Hilfe-Päckchen brauchen auch wenig Platz. Dazu Getränke und eine Jause.

Sind Handys sinnvoll?

Wenn man ein Smartphone hat, sollte man sich damit beschäftigen. Die meisten haben eines, können damit aber oft nicht umgehen. 90 Prozent scheitern daran, bei einem Notruf die GPS-Koordinaten ihres Standorts durchzugeben. Wer oft am Berg unterwegs ist, sollte auch überlegen, ein Kartensystem am Handy zu haben. Das ist alles technisch relativ einfach machbar.

Muss ich etwas bezahlen, wenn mich die Bergrettung aus einer Notlage befreit?

Auch wenn wir ehrenamtlich arbeiten, haben wir Kosten, die wir jemandem verrechnen müssen. Deshalb ist es für uns ärgerlich, wenn Leute, die am Berg unterwegs sind, keinerlei Versicherung haben. Wenn diese Leute uns die Kosten nicht erstatten, bleiben wir darauf sitzen.

Wann steigt die Versicherung aus?

Bei grober Fahrlässigkeit bzw. Vorsatz. Das ist bisher aber äußerst selten vorgekommen.

Was waren besonders dramatische Einsätze?

Ich bin seit 23 Jahren bei der Bergrettung und war bei weit über 100 Einsätzen. Da ist es schwer zu sagen, welche am dramatischsten waren. Am belastendsten sind Totbergungen und der Kontakt mit den Angehörigen der Opfer.

Gewöhnt man sich als Bergretter an den Tod als ständiger Begleiter?

Das gehört leider dazu. Ich habe aufgehört, die Toten zu zählen. Zum Glück gibt es aber auch immer wieder Fälle wie jenen Einsatz im Jänner, als wir die vermissten Tourengeher in Hintersee in einer Hütte auf der Genneralm gefunden haben.

Warum sind Sie zur Bergrettung gegangen?

Auslöser war mein Interesse fürs Bergsteigen. Ich ging schon immer gern Kletter- und Skitouren. Und wenn ich an die vielen Menschen denke, denen wir im Laufe der Jahre helfen konnten, muss ich sagen: Es ist wohl einer der besten Jobs der Welt.

Wollen Sie den Bergsteigern unter unseren Lesern etwas ausrichten?

Schließen Sie eine Versicherung ab. Es gibt attraktive Familien-Angebote, bei denen alle versichert sind. Im Falle des Falles zahlt es sich aus.

Von Thomas Strübler