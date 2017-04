Das Rauhkar: Verstecktes Firnjuwel im Dachsteingebiet

Die Kulisse ist einfach sensationell und großartig: Direkt unter den Südabstürzen des Torsteins (2947 m) zieht sich das Rauhkar von West nach Ost bis zur Dachstein-Südwand hinauf.

Von der Talseite ist das Kar versteckt, erst wenn man Richtung Windlegerscharte ansteigt, sieht man in den Karboden und zum Törl, das in etwa die Landesgrenze zwischen der Steiermark und Salzburg markiert. Apropos: Der Name Rauhkar ist die Originalbezeichnung – in manchen Kartenwerken hat man den Namen in Rauchkar „eingedeutscht“. Wir bleiben hier dem steirisch/salzburgerischen Idiom verbunden.

Ausgangspunkt:

Parkplatz (1130 m) unmittelbar an der Landesgrenze Salzburg-Steiermark bei der im Winter gesperrten Straße auf die Bachlalm. Zufahrt von Filzmoos in Richtung steirische Ramsau.

Anstieg:

Vom Parkplatz entlang der Straße – einige Abschneider sind lohnend – hinauf bis zur Schaidlalm (1444 m). Natürlich muss man später im Jahr auf der zunehmend ausapernden Straße die Ski auch ein gutes Stück tragen, das sollte aber nicht weiter schlimm sein: Der Weg ist gemütlich und man spaziert flotten Schrittes bergwärts. Von der Schaidlalm weiter nach Nordwesten am deutlich sichtbaren Sommerweg ins Mitterkar und auf den Schnittlauchboden zu einem Wegweiser.

Hier dreht die Route nach Norden in Richtung des sehr steilen Windlegerkars. Kurz bevor diese aufsteilt, quert man aber nach Osten in das Rauhkar. Nun gemütlich bis zum Törl (2033 m) durch die beeindruckende Karlandschaft. Skifahrerisch interessant ist es, nach dem Törl noch rund 170 Höhenmeter anzuhängen bis zum höchsten Punkt auf zirka 2200 Meter Seehöhe direkt unter der Dachstein-Südwand. Abfahrt wie Anstieg.









Variante:

Die südliche Begrenzung des imposanten Rauhkars bildet das Rauhegg (2187 m) – fallweise auch Raucheck geschrieben. Der Berg sieht auf der Karte recht lohnend aus, er ist es ob seiner famosen Sicht in die Dachstein-Südwand auch. Aber eher nur im Sommer, denn die Nordflanke ist meist sehr stark windbehandelt, Skigenuss stellt sich hier selten ein. Heuer beispielsweise ist das Rauhegg völlig abgeblasen. Wer zu Fuß hinaufstapft braucht Trittsicherheit – der nicht markierte Gipfelanstieg beginnt im Törl und zieht in einem weiten Linksbogen auf den Gipfelrücken. Steinmandln erleichtern die Orientierung.

Hier können Sie die Route downloaden.

Wissenswertes

Anforderung: Einfache bis mittelschwere Firntour, 900 beziehungsweise 1100 Höhenmeter und drei Stunden Anstieg.

Ausrüstung: Skitourenausrüstung, Harscheisen.

Karte: AV-Karte Nr.14, „Dachsteingebirge“, 1:25.000.

Literatur: Thomas Neuhold, „60 Super Skitouren“, Verlag Pustet, Salzburg 2014.

Einkehr: Gasthof Dachsteinruhe unmittelbar hinter der steirischen Landesgrenze

Lawinenlagebericht: www.lawine.salzburg.at