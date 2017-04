„Das Internet ist nicht wie Golfspielen“

Warum wir noch nicht digital ticken, es aber bald sollten.

Wie werde ich zum Youtube-Star? Wie schütze ich mich vor Internetbetrug? Wie gefährlich ist das Internet für meine Kinder? Solche Fragen hört Sonja Messner oft. Am Institut für Medienbildung schulen sie und ihre Kollegen jährlich über 2000 Menschen aus dem ganzen Bundesland. Das Ziel: Kinder, Eltern und Lehrer medienfit zu machen. Medienkompetenz umfasst aber nicht nur das Bedienen der Technik. „Es braucht sehr viel Wissen und Kompetenzen, um sich verantwortungsvoll im Internet zu bewegen“, sagt Messner.

Wie man ein Handy oder Tablet bedient, ist schnell erklärt. Herausfordernd seien aber die Ängste der Erwachsenen gegenüber neuen Medien. Was Messner nicht wundert, wenn man die Omnipräsenz von Schlagwörtern wie Pornografie, Cyber Mobbing oder Online-Betrug sieht. Diese Angst sei aber in Unsicherheit und Unwissenheit begründet, so Messner.

Als Medienpädagogin ist es ihre Aufgabe, den Menschen diese Angst vor dem Neuen zu nehmen: „Es bringt nichts, wenn ich einem Erwachsenen die Vorteile von digitalen Medien aufzwinge, solange er verängstigt ist.“

Der Digitalisierung muss sich jeder stellen

Beim Umgang der eigenen Kinder mit digitalen Medien fehlt es vielen Eltern an Erfahrungswerten: „Wenn die Kinder mit einem Rausch nach Hause kommen, oder mal gekifft haben, können Eltern möglicherweise auf ihre eigenen Erfahrungen in der Jugend zurückgreifen. Wenn das Kind aber Probleme mit den digitalen Medien hat, haben die Eltern oft keine eigenen Erfahrungen damit. Dadurch entstehen Ängste, Sorgen und Befürchtungen.“

Dass digitale Themen somit oft abgelehnt werden, sei eine natürliche Reaktion. Damit tue man sich aber keinen Gefallen. „Das Internet ist kein Trend, der wieder vergeht. Das ist etwas, mit dem sich jeder auseinandersetzen muss. Das ist nicht wie beim Golfspielen, wo ich sagen kann: Interessiert mich nicht.“

An den Schulen sei die Ablehnung gegenüber neuen Medien leider häufig zu spüren, sagt Messner: „Manche Lehrer leisten Widerstand und wollen die Digitalisierung nicht im Unterricht thematisieren“, berichtet sie.

Keine Medienkompetenzen für Lehramt-Studenten

Besorgniserregend sei auch der Status an den Universitäten. Zukünftige Lehrkräfte stehen in Sachen Medienkompetenz leer da. An der Universität Salzburg wird Medienkompetenz in den Curricula von Lehramtsstudenten bislang nicht berücksichtigt.

Ein Vorzeigeprojekt sieht Messner hingegen an der Pädagogischen Hochschule, wo es ein eigenes Zentrum für Medienpädagogik und E-Learning gibt. Studenten lernen dort, wie sie neue Medien im Unterricht thematisieren und einsetzen können.

Martin Seibt, Geschäftsführer vom Institut für Medienbildung, fordert zudem, dass die Politik mehr Geld in die Hand nimmt. Die Kosten für Medienbildung an Schulen blieben sonst an den Eltern hängen. „Das fördert wieder nur eine Zwei-Klassen-Gesellschaft in der Bildung“, sagt Seibt.

Das Grundproblem liege aber im fehlenden Bewusstsein der Gesellschaft. Die Digitalisierung entwickle sich schneller, als wir es zulassen wollen. „Es braucht noch mindestens eine Generation, bis die Gesellschaft da ist, wo die Digitalisierung ist.“

Von Katharina Maier

