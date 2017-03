Ansturm auf Physiotherapie in Salzburg

Warum Salzburg so viele Physiotherapeuten hat, es trotzdem lange Warteschlangen gibt und für die Patienten jetzt Neuregelungen gelten

Physiotherapie ist in Salzburg extrem gefragt, die Wartezeiten sind monatelang. Das zeigt ein SF-Rundruf unter Salzburger Physiotherapeuten mit GKK-Kassenvertrag. Beispiele: „In den nächsten Wochen können wir keine Termine vergeben, da unsere Warteliste sehr lang ist“ (Tonband der Physiotherapie Eva Pernsteiner). „Die nächsten freien Termine gibt es Mitte, Ende Juni“, hören Patienten auch am Tonband von Physiotherapeutin Gabriela Maier (beide Salzburg).

Schon 61.000 Patienten – SGKK zahlt am meisten

61.000 Physiotherapie-Patienten zählte die Salzburger Gebietskrankenkasse (SGKK) im Jahr 2015. Ein Anstieg um fünf Prozent binnen drei Jahren. Bemerkenswert: Die Salzburger Kasse (die Ausgaben für Physiotherapie lagen 2015 bei 20 Millionen Euro) zahlt pro Anspruchsberechtigtem doppelt so viel aus der Bundesschnitt (Salzburg: 30 Euro/Österreich: 15 Euro). „Gemeinsam mit Vorarlberg liegen wir auf Platz eins“, schildert SGKK-Pressesprecherin Karin Hofer.

In Salzburg 800 bis 900 Physiotherapeuten

Warum ist das so? Angebot schaffe Nachfrage, verweist Hofer auf die ständig zunehmende Therapeuten-Dichte in Salzburg. Neben den 80 Physiotherapeuten mit GKK-Vertrag praktizieren laut GKK weitere 800 bis 900 ohne Kassenvertrag. In Relation zur Wohnbevölkerung liegt Salzburg auf Platz zwei hinter Spitzenreiter Tirol. Das zeigen Zahlen des Hauptverbandes der Sozialversicherungsträger aus 2014.

Ein Grund für den enormen Zuwachs: Physiotherapeut ist zu einem beliebten, anerkannten Beruf geworden. Für die 28 Studienplätze an der Fachhochschule Salzburg bewerben sich jährlich um die 500 Menschen. Auch Rosenheim und Traunstein bilden jährlich 120 Physiotherapeuten aus.

Neuregelung wegen falscher Abrechnungen

Während Therapeuten- und Patientenzahlen in die Höhe schnellen, hat die SGKK mit dem Berufsverband Physio Salzburg (280 Mitglieder) jüngst eine Neuregelung vereinbart. „Das hat aber nichts mit den genannten Zahlen zu tun. Um Einsparungen geht es nicht“, betont die SGKK. Man habe ein Problem gehabt: Der Verein für Konsumenteninformation (VKI) hatte 2014 rund 20 Salzburger Physiotherapeuten getestet. Es zeigte sich, dass sie großteils nicht das taten, was auf der Verordnung stand. Auch hätten Ärzte zu viele Behandlungen aufgeschrieben, für die laut GKK „gar nicht die Zeit vorhanden war“. Sowohl die Physiotherapeuten als auch die Patienten machten sich mit falschen Abrechnungen strafbar, warnte der VKI-Bericht.

Neu für Patienten: Weniger Massagen, mehr Übungen

Damit ist jetzt Schluss. Im neuen Tarifsystem verschreibt der Arzt schlichtweg „Physiotherapie“. Die dauert in der Regel 45 Minuten („PH 1“), über die genauen Behandlungsmethoden entscheidet der Physiotherapeut.

Wobei beliebte Passiv-Therapien wie Moorpackungen, Strombehandlungen und auch Massagen seit der Neuregelung nur noch einen kleinen Teil der 45 Minuten ausmachen dürfen – damit die Patienten mehr selbst üben.

Unmut: „Nach 45 Minuten ist jetzt Schluss.“

Patienten und Physiotherapeuten beurteilen die Neuregelung unterschiedlich. „Für meine Patienten ändert sich nichts, weil ich weder Moor noch Strom angeboten habe“, sagt Wahltherapeut Thomas Marschall (Salzburg). Der Berufsverband lobt die Neuregelung. Doch es gibt auch Unmut. „Bei uns waren die Patienten 60 bis 75 Minuten, wenn der Arzt zusätzlich manuelle Extension, Lymphdrainage und Moor verschrieben hat“, schildert Wahltherapeut Andreas Meilinger aus Hallein. Nun sei nach 45 Minuten alles aus, die Patienten ärgerten sich über die Kürzung – Der „Trost“ laut Meilinger: „Dafür kommen sie jetzt schneller dran“.

Von Sabine Tschalyj