Von der Südwiener-Hütte auf den Kesselkopf

Wir wollen an dieser Stelle dem neuen Pächterpärchen auf der Südwiener-Hütte alles erdenklich Gute wünschen. Die „Süwie“ ist zwar dringend renovierungsbedürftig (vielleicht liest hier ein Funktionär des Gebirgsvereines mit), aber grundsätzlich ein echtes Hüttenjuwel – im Sommer, aber vor allem auch im Winter.

Bis weit in den Frühling hinein sind hier Skitouren möglich. Der Hausberg Spirzinger ist als Kurztour ebenso beliebt wie die etwas längere Tour auf den Kleinen Pleißlingkeil. Wer dem Trubel am „kleinen Keil“ ausweichen will, ist am Kar westlich mit dem Kesselkopf genau richtig – Skigelände vom Feinsten.

Ausgangspunkt:

Vordergnadenalm. Von der Straße über den Radstädter Tauern bei der Gnadenbrücke (1271 m) abzweigen.

Anstieg:

Flach entlang des Spazierweges und/oder der Langlaufloipe über den Almboden nach Süden am Matthiaskoppen vorbei zur Hintergnadenalm (1336 m). Dann entlang des Hüttenweges – die Abschneider sind sinnvoll – hinauf zur Südwienerhütte (1801 m). Hier in etwa entlang des Zentralalpenweges nach Süden und durch eine Art Rinne in einen Sattel östlich des Scheibenkogels (1997 m).

Kurz auf den Fellen in eine Senke hinunterrutschen und dann wechselnd steil direkt nach Süden in ein weites Kar. Dieses Kar wird vom Höllkogel und vom Kesselkopf an der Westseite begrenzt. Zum Kesselkopf (2252 m) muss man ganz an das Karende gehen, dann am besten nach einer auffallenden Felsformation auf den Nordrücken hinauf und über diesen zum höchsten Punkt. Abfahrt wie Anstieg mit kurzem Gegenanstieg vor dem Scheibenkogel. Die Abfahrt von der Südwienerhütte erfolgt meist an der orographisch rechten Seite des Bachgrabens und nicht entlang des Sommerweges.









Variante:

Auch der Höllkogel (2211 m) ist ein lohnendes Ziel. Er erfordert aber im felsigen Gipfelbereich etwas Trittsicherheit. Ob man den Berg über den Grat von Norden oder über den Verbindungsgrat zum Kesselkopf von Süden besteigt, entscheidet sich vor Ort je nach Schneelage. Üblicherweise wird er aber von der Südseite her angegangen.

Hier können Sie die Route downloaden.

Wissenswertes

Anforderungen: Mittelschwere Skitour, 1050 Höhenmeter, 3,5 Stunden Anstieg.

Ausrüstung: Skitourenausrüstung, Harscheisen.

Karte: AV-Karte Nr.45/2, „Niedere Tauern II“, 1:50.000.

Literatur: Clemens M. Hutter/Thomas Neuhold, „Skitouren Atlas Salzburg-Berchtesgaden“, Verlag Pustet, 2. Auflage Salzburg 2011.

Einkehr: Südwienerhütte, bis nach Ostern geöffnet.

Lawinenlagebericht: www.lawine.salzburg.at