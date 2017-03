Start in die Laufsaison: Fünf Tipps, damit es beim Joggen rund läuft

Der Schnee ist weg, der Bewegungsdrang im Frühling wieder voll da. Nicht nur am Land, auch entlang der Salzachufer, in Hellbrunn und in den Stadtparks wird jetzt wieder eifrig gejoggt.

Damit die gute Laune dabei nicht durch Unwissen getrübt wird, haben wir bei einem Sportarzt nachgefragt, worauf man beim Laufen achten muss.

Manche trainieren für Laufevents wie Frauenlauf und Salzburg Marathon, die sich ab Mai dicht an dicht reihen, andere wollen etwas Winterspeck verlieren. Bewegung an der frischen Luft ist gesund, keine Frage. Auch das Laufen. Vorausgesetzt, man beachtet einige Regeln, weiß der Salzburger Sportmediziner Christian Lang.

Tipp 1: Das Um und Auf: Der richtige Schuh

Schnell Trainingsschuhe im Diskonter kaufen und loslaufen, kann Gift für Fuß, Bein und Gelenke sein. Entscheidet man sich fürs Laufen, sollte man wissen, was man für ein Lauftyp ist, sagt Lang. Das lässt sich an Knie-, Fuß- und Hüftstellung festmachen: Der eine läuft über die Fußrandinnenseite, der andere über die -außenseite, manche laufen auch neutral. Das Schöne: Für jeden Typ gibt es heute den passenden Schuh. Fußanalysen machen Sportorthopäden oder orthopädische Schuster. Auch im guten Fachhandel werden sie angeboten.

Für Vielläufer gilt: Mehrere und unterschiedliche Schuhe verwenden. Der Fuß gewöhnt sich sonst an ein Modell und passt diesem seine Muskulatur an. Er wird dadurch „müde“.

Generell gilt: Läuft man eher auf hartem Untergrund, braucht man einen Schuh mit guter Dämpfung, ist man bevorzugt in Wald und Wiese unterwegs, braucht es einen Schuh, der stützt. Das reduziert das Risiko des „Umböckelns“.

Tipp 2: Lieber kurze Strecke als ständiges Stop-and-go

Wer voll Tatendrang aber untrainiert losläuft, der kommt oft nicht weit. Lieber zu Beginn nur eine Runde von drei Kilometern vornehmen und diese durchlaufen, als zehn Kilometer planen und mittendrin k.o. gehen, rät Lang. Denn für den untrainierten Läufer ist ein permanentes Stop-and-go, also den Lauf unterbrechen, einige Schritte gehen und dann weiterlaufen, ungesund und bringt keinerlei Effekt hinsichtlich des Konditionsaufbaus und der Gewichtsreduktion. Bei Profi-Läufern sieht es anders aus, da wird Stop-and-go, besser gesagt Intervalltraining, gezielt als Trainingsmaßnahme eingesetzt.

Tipp 3: Reden beim Laufen geht noch? Dann ist es gut.

Laufen ist auch ein sozialer Event, viele laufen mit einem Partner. Kann man sich nach den ersten 500 Metern mit diesem noch gut unterhalten, dann schaut es mit der Belastungsfähigkeit gut aus. Trainiert man mit einem Herzfrequenzmesser, so gilt als Richtwert: Die Belastung soll anfangs 75 Prozent der maximalen Herzfrequenz nicht überschreiten.

Tipp 4: Erst aufwärmen, dann losstarten

Bei nicht aufgewärmten Muskeln ist die Verletzungsgefahr groß, in kaltem Zustand darf auf keinen Fall gedehnt werden. Es drohen Muskelfaserrisse, Band- und Sehnenverletzungen. Auch verringern sich die Leistungsfähigkeit des Muskels und die Schutzfunktion.

Zum Aufwärmen sollte man entspannt einlaufen oder noch besser durch Sprünge bzw. ähnliche Übungen die Muskulatur aktivieren und erst dann mit dem Lauftraining beginnen. In der Praxis macht das nicht jeder. Sinnvoll wäre es aber, sagt Lang: „Durch das Warm-up aktiviert sich die Muskulatur. Man bringt dadurch Gewebe und Gelenke in die maximale Flexibilität.“ Auch nach dem Joggen sollte man nicht sofort unter die Dusche springen, sondern ordentlich dehnen, zumindest nach jeder dritten Laufeinheit.

Tipp 5: Nicht jeder ist fürs Laufen geeignet

Für schwer übergewichtige Menschen ist Walken besser geeignet als Joggen: „Lieber moderat und zügig durchgehen, das bringt für die Gewichtsreduktion mehr als Stop-and-go“, sagt Lang. Auch bei Arthrose, Gelenkserkrankungen oder Bandscheibenproblemen empfiehlt sich der Laufsport nicht unbedingt. Im Zweifelsfall sollte man seinen Arzt fragen.

Von Petra Suchanek