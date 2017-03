Show von Sebastian Kurz regt die FPÖ auf

Wer zahlte das Event im Festspielhaus? Die EU und Claudia Schmidt und . . .

Dass Außenminister Sebastian Kurz Mitte März in Salzburg gleich zwei Mal vor vollen Sälen auftrat – im Festspielhaus und in St. Johann – , erregt bei der Salzburger FPÖ Unmut. Eine „Ego-Show unter dem Deckmantel einer Wettbewerbsaktion ist eine parteipolitische Sauerei“, alterierte sich FPÖ-Obfrau Marlene Svazek auf Facebook.

Gemeint ist der Youtube-Wettbewerb, den die Europa-Beauftragte des Landes, Gritlind Kettl, auf die Beine gestellt hat. Die Leiterin der Stabsstelle EU-Bürgerservice forderte die Oberstufen-Schüler aller Salzburger höheren und landwirtschaftlichen Schulen auf, Videos zu ihrer Vision einer künftigen EU zu drehen. Sie habe diese „Wahnsinnsarbeit“ völlig allein gemacht und schon im Vorjahr bei Kurz angefragt, ob er zur Preisverleihung komme. Dessen Kabinett avisierte den ausgebuchten Minister schließlich kurzfristig. Im Haus für Mozart kürte eine Jury aus 26 Videofilmen die Sieger. Der Hauptpreis, eine Reise nach Brüssel, ging an die siebte Klasse des Akademischen Gymnasiums. Die anderen Jugendlichen erhielten Action-Helmkameras, Activity Armbanduhren, Virtual Reality-Brillen und Cineplexx-Gutscheine.

Industrielle sponserten mit

So viele Goodies und dazu noch 900 junge Menschen, die mit dem ÖVP-Shootingstar über Europas Rechtspopulisten und Kurz’ Koalitionsstrategien gegenüber der FPÖ diskutierten – das löste bei den Blauen Ärger aus. „Wurde diese ÖVP-Wahlveranstaltung vom Land bezahlt?“, fragt Svazek. Im Landtag stellte die FPÖ-Abgeordnete Marlies Steiner-Wieser dazu eine mündliche Anfrage – was am Ende zur Lachnummer wurde. Denn während Steiner-Wieser sich noch über die ÖVP-Veranstaltung empörte, zu der niemand eingeladen gewesen sei, legte man ihr genau diese Einladung vor: Die Landtagskanzlei und Kettl hatten nicht nur sämtliche Mandatare und die gesamte Regierung, sondern auch alle 119 Bürgermeister des Landes angeschrieben. Was Steiner-Wieser offenbar nicht mitbekam.

Kettl legt auch alle Kosten dem SF gegenüber detailliert offen. Sie habe insgesamt 7700 Euro bezahlt – aus den Fördermitteln der EU-Kommission in Höhe von 25.000 Euro jährlich für ihr Büro. Die Saalmiete für das Festspielhaus samt Profipersonal koste normalerweise 16.000 Euro. Die „sehr europafreundliche“ Präsidentin Helga Rabl-Stadler habe sie auf 6000 Euro reduziert. Davon übernahm die Industriellenvereinigung Salzburg 3000 Euro. Das Catering ohne Alkohol kostete 4200 Euro. Die Brüssel-Reise sponsere die ÖVP-EU-Abgeordnete Claudia Schmidt aus ihrem Budget. „Das Land hat keinen Cent bezahlt und kein Schüler wurde vom Direktor geschickt“, versichert Kettl.

Kurz füllte anschließend auch die ÖAAB-Veranstaltung in St. Johann im Pongau. ÖVP-Landesgeschäftsführer Wolfgang Mayer kommentiert die freiheitlichen Attacken so: „Da jagt eine Peinlichkeit die andere. Die Salzburger FPÖ ist nichts anderes als eine Wien-Filiale, die sich vor Sebastian Kurz fürchtet.“