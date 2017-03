Salzburger geben ihr halbes Gehalt fürs Wohnen aus

Neue Studien zeigen auf, wie krass die Entwicklung ist. 520 Euro für 29 Quadratmeter, drei Zimmer im Neubau um 1500 Euro. Was ist den Salzburgern noch zumutbar?

Als gesetzliche Faustformel galten jahrelang 25 Prozent des Nettoeinkommens: Mehr sollte sozial abgesichertes Wohnen nicht kosten. In Salzburg ist das auf dem freien Markt längst überholt. Stadt-Bewohner wenden im Schnitt bereits 41 Prozent ihres Nettoeinkommens für die reine Miete auf. „Mit den Betriebskosten, die ja auch ständig steigen, sind wir bei 50 Prozent“, weiß Uschi Mayer, Sprecherin von „ImmobilienScout24“ – das Online-Portal hat mit dem Standort-Tool „Checkmyplace“ Marktpreise und Kaufkraft analysiert.

Das Wohnungssuche-Startup „zoomsquare“ kann die Mietkosten sogar auf Stadtteilebene herunter filtern. Demnach sind Mülln und Nonntal mit 16,60 Euro je Quadratmeter inklusive Betriebskosten am teuersten, erhob die IT-Firma anhand von 100.000 Inseraten. In Taxham, Langwied, Gnigl und Lehen zahlt man 12 bis 13,40 Euro. Das war 2015. Inzwischen ist es schon wieder teurer geworden, wie ein Blick auf Salzburger Immobilienseiten zeigt.

Da kostet eine „gemütliche Einzimmer-Wohnung“ nahe der Linzer Gasse, 29 Quadratmeter, kleine Loggia, 520 Euro mit Betriebskosten (18 Euro). Kleinstwohnungen wie Garconnieren sind besonders teuer, weil Wohnraum um unter 600 Euro gesucht ist. Wer etwas Größeres braucht, zahlt in den alten, unbeliebten Wohnanlagen 800 bis 900 Euro. Die gefragteste Kategorie ist der Neubau: Drei Zimmer mit Carport, Grünfläche oder Terrasse gibt es kaum unter 1500 Euro Warmmiete. Dazu kommen Kautionen von mehreren Tausend Euro. Im Normalfall können sich das nur Doppelverdiener leisten.

Die Mietpreise für Neubauwohnungen sind in der Landeshauptstadt allein in den 2000er-Jahren um 90 Prozent gestiegen. Das liegt an der Attraktivität der Stadt, dem relativ starken Zuzug, den damit steigenden Grundkosten. Bei Immobilien Rauscher sind 40 Prozent der Mietkunden „Firmenmitarbeiter aus dem Ausland, auch Manager, die zeitlich begrenzt hier arbeiten“, so Inhaberin Elisabeth Rauscher – „es wird nicht günstiger werden.“

Die finanziell potente Kundschaft begünstigt auch Ausreißer-Preise: 1766 Euro für 99 Quadratmeter in Parsch mit Südwest-Terrasse; 2990 Euro für das Penthouse in der Neustadt.

Selbst Makler sehen die soziale Brisanz der Entwicklung. Eva Maria Renzl von der Kanzlei Kurz: „Für die Mieter ist die Situation auf Dauer sicher nicht tragbar. Auf den Konsumenten wirkt ja die ganze Inflation, vor allem die schleichende Preissteigerung bei den Lebensmitteln.“ Salzburgs Mieten treiben viele Menschen zusehends in existenzielle Not, bestätigen Experten.

„Es gibt genug Haushalte, die 1500 Euro netto haben und 700 Euro für die Wohnung zahlen“, weiß Andreas Freilinger vom Mieterschutzverband. „Das sind Normalverdiener, Familien, wo oft nur der Mann berufstätig ist, die Frau in Teilzeit arbeitet. Viele schaffen es gerade noch irgendwie. Wenn man krank wird oder die Frau in Karenz geht, wird es eng.“

Die bedrängte Klientel komme vor allem aus der Gegend um den Bahnhof, Schallmoos, Lehen. In- und Ausländer halten sich die Waage. Das Wohnen ist zu einer finanziellen Schlüsselfrage geworden. „Früher haben die Leute um ihr Recht gekämpft, heute kämpfen sie um die Existenz. Wir werden immer mehr zu Nothelfern“, sagt Freilinger.

Auch die Arbeiterkammer hat immer öfter mit Mietern in Not zu tun. Zwei mal die Woche habe man „einen verzweifelten Menschen vor sich“, schildert Angela Riegler, Leiterin der AK-Konsumentenberatung. Das Risiko seien Krankenstände, Jobverlust, Trennungen, wo einer allein in der Wohnung verbleibt. Manchmal reicht schon, dass Elektrogeräte kaputt gehen. „Mietrückstände führen heutzutage viel schneller zu Vertragsauflösungen und Räumungsklagen als früher“, so Riegler. Früher konnte man noch eher Ratenzahlungen vereinbaren, heute schalten Vermieter schon wegen 650, 700 Euro den Anwalt ein. Zudem würden neuerdings auch Genossenschaften säumige Mieter verklagen. Und die Stadtpolitik?

Der Vergabeausschuss des Gemeinderats feilscht jährlich um ein paar hundert Wohnungen – für 3000 am Wohnungsamt vorgemerkte Personen. Lediglich 17 Prozent erhalten eine der 1900 Gemeindewohnungen, die mit Abschlägen und Nettomieten von 3,43 Euro bis 5,15 Euro unschlagbar günstig sind, so SPÖ-Gemeinderätin Andrea Brandner. Neue Genossenschaftswohnungen sind mit 7,45 Euro plus BK auch viel lukrativer als Angebote am freien Markt. „Wirklich günstig“ seien sie aber nicht mehr, so Brandner. Deshalb müsse man oft in Sondervergaben Leute suchen, die das zahlen könnten.

„Technischer Firlefanz“ macht Sozialmieten teuer

Salzburgs sechs gemeinnützige Bauträger stellen heuer 1198 geförderte Wohnungen fertig. Die Mietkosten (7,45 Euro in der Stadt) werden auf Antrag der FPS gerade vom Land evaluiert.Man will vor allem das Geheimnis der Salzburger Baukosten lüften, die bundesweit die höchsten sind.

2300 Euro kostet ein Quadratmeter reiner Bau in Salzburg, während Oberösterreich um 1600 Euro baut. Die geforderte Niedrigenergietechnik ist aufwändig und führt zu hohen Wartungskosten. Landesrat Hans Mayr: „Der technische Firlefanz ist zu teuer. Da wird sich einiges ändern.“

Von Sonja Wenger

Titelfoto: Marco Riebler