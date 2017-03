Kopfkino pur: Mit Karacho in die 80er

Dieser Tage im Radio: Depeche Mode! Lange nicht mehr gehört. Und doch beginnt sofort die gedankliche Reise in die 80er und frühen 90er: Der unverkennbare Sound, die eigenwillige Tonalität.

Bilder purzeln im Kopf: Einstimmen mit „Enjoy the silence“, abgehen mit „It’s no good“ und hoffentlich schmusen bei „Little 15“. Aber diese Nummer? Hab ich wohl überhört in meinen jungen Tagen!

Stimmt gar nicht, stellt sich bald heraus. Es ist ein neuer Song, frisch aus dem Studio. Und es ist – Überraschung – unverkennbar Depeche Mode. „Where’s the revolution“ bietet jenen eigenwilligen, etwas düsteren Synthie-Pop, den nur die drei Briten liefern können. Wenn man in das neue Album „Spirit“ reinhört, klingt vieles reifer, weniger pfiffig als früher. „Going backwards“ wäre noch zu empfehlen. Aber nicht zum Abtanzen, sondern eher für einen ruhigen Abend zu Hause.

Haben ja auch viel erlebt und durchgemacht, die Herren. Alkhol- und Drogenexzesse in den 1990er-Jahren, viele negative Schlagzeilen. Doch sie haben nie aufgegeben, weitergemacht und regelmäßig neue Alben produziert. Und sind heute – man höre und staune – nach den Beatles die Band mit den meisten Top-10-Platzierungen in den deutschen Charts. Sagt zumindest Wikipedia.

Auch wenn wir wenig auf Chartplatzierungen halten: Es ist eine gute Gelegenheit, mit „Spirit“ wieder mal Depeche Mode zu hören. Selbst wenn es dabei nicht (mehr) ums Schmusen geht…

Hermann Fröschl