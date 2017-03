Jugendkolumne: Wie wollen wir leben?

Wir sind Schülerinnen und Schüler der Tourismusschule Klessheim und hatten vorige Woche hohen Besuch. Irmgard Griss, die als Kandidatin bei der Bundespräsidentenwahl bekannt und beliebt wurde, stellte sich unseren Fragen.

Eine war aufgrund unserer Ausbildung naheliegend: Wenn Sie eine Reise machen würden, auf der Zeit und Geld keine Rolle spielen … wohin würde diese gehen, wer würde Sie begleiten, was würden Sie mitnehmen? Griss zögerte nicht lang: Sie würde in die Südsee reisen, ihren Mann mitnehmen, ihren Kindle und ein Buch: Peter Bieris „Wie wollen wir leben?“

Da waren wir mitten im Thema. Eine rege Diskussion entstand, auch weil der Zustrom der Schülerinnen und Schüler deutlich höher war als erwartet. Mehr als 60 Jugendliche lauschten der Dame. Wer wissen will, wie er wirklich leben möchte, muss sich mit verschiedenen Meinungen auseinandersetzen, sie einordnen können. Das ist in Zeiten von Facebook wahrlich nicht so einfach.

Irmgard Griss hat einen spannenden Vorschlag dazu. Sie fordert ein Unterrichtsfach „Kritisches Denken“. Vor allem in unserer derzeitigen Situation, in der so viele ungefilterte Informationen schneller denn je verbreitet werden, ist es notwendig, jene auszuwählen, die den Fakten entsprechen und sich darauf aufbauend eine Meinung zu bilden. In diesem Unterrichtsfach sollte es jedoch nicht um die konkrete Meinung gehen, sondern um die Argumentation. Prägnanz und Schlüssigkeit müssten hier ebenso vermittelt werden wie Respekt vor Fakten und Meinungen. Durch die Findung von Gegenargumenten des persönlichen Standpunktes sollte das Verständnis füreinander gestärkt werden. Denn: „Das politische Gespräch ist für eine Demokratie überlebensnotwendig“, sagt Griss. Der Diskurs stehe für die Mündigkeit und Verantwortung als informierte, interessierte sowie kritisch hinterfragende Staatsbürgerinnen und Staatsbürger. Das bilde die Basis jeder funktionierenden Demokratie.

Doch das Vertrauen sinke. „Das System wird immer mehr in Frage gestellt, und das ist gefährlich.“ Gerade deswegen sei eine Debatte um Themen wie Grenzen, Zuwanderung und Religionen auf einer ehrlichen und lösungsorientierten Ebene notwendig.

Griss wurde in der Politik aktiv, weil sie das Gefühl hatte, etwas bewegen zu müssen. Der Wunsch nach einer anderen Politik, in der Ehrlichkeit, Mut und Verantwortung vor dem Öffentlichkeitsbild stehen. Das macht die Frau zu einem Vorbild für uns, nicht nur für die Frauen. In ihrer Jugend habe sie das Gefühl gehabt, dass alles möglich sei. Das geht uns heute ehrlich gesagt ab. Doch Griss machte uns Mut, riet uns, mit der folgenden Fragestellung in die Zukunft zu blicken und danach unser Leben zu gestalten: „Was würden Sie in den nächsten zwei Jahren tun, wenn ein Scheitern unmöglich wäre?“

Damit machte sie uns Mut. Und der persönliche Mehrwert, den wir aus diesem außergewöhnlichen Gespräch ziehen konnten, geht weit über die politische Ebenen hinaus.

Autorin Maeve Hofer ist 19 und steht vor der Matura in der Tourismusschule Klessheim.

