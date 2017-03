„Hirscher ist für uns ein Turbo-Booster“

Salzburg ist nach den Triumphen von Marcel Hirscher im siebten Himmel. Raiffeisen erst recht. Hirschers Triumphe sind Millionen wert.

Christoph Bachleitner ist seit Monatsbeginn neuer Marketingchef des Raiffeisenverbandes Salzburg. Was die Triumphe von Marcel Hirscher dem Hauptsponsor Raiffeisen bringen, was man mit dem Superstar vor hat, darum ging es im „Stadtgespräch“ des SF.

Herr Bachleitner, Sie saßen die letzten Wochen vermutlich immer wieder vor dem Fernsehen und haben Daumen gedrückt.

(lacht) Davon können Sie ausgehen. So wie viele Salzburger auch. Wenn man nicht nur privat, sondern beruflich so eine Sportnähe hat, ist das logisch.

Marcel Hirschers Triumphe haben Ihnen den Einstieg in den neuen Job sicher erleichtert.

Naja, ich bin ja schon acht Jahre bei Raiffeisen Salzburg und das Sportsponsoring war schon vorher bei mir angesiedelt. Deshalb sehe ich das nicht unbedingt als Einstandsgeschenk. Schön ist es aber natürlich trotzdem, auch weil es unseren Weg bestätigt.

Was bringen diese Triumphe dem Bankgeschäft?

Da muss ich etwas ausholen. Wir als Salzburger Raiffeisenbanken wollen nicht nur in der Spitze sondern auch in der Breite aktiv sein. Skifahren und Fußball fördern wir von der Pike auf in der Jugend und in den Vereinen. Da geht es nicht darum, was die Fernsehminute bringt, sondern, wie wir in den Regionen verankert sind. Aber natürlich ist es unser Ziel, auch die Nummer-1-Sportler zu haben.

Jetzt haben Sie meine Frage elegant umschifft.

Klar zahlen Erfolge wie jene von Marcel Hirscher immens in unsere Marke ein. Das ist für uns ein Turbo-Booster. Nach Hermann Maier den nächsten Jahrhundert-Skifahrer unter Vertrag zu haben, ist Gold wert. Der Vertrag mit Hirscher geht bis 2018. Unser Ziel ist natürlich, ihn durch seine ganze Karriere hindurch zu begleiten.

Was zahlt ihm Raiffeisen?

Sie werden verstehen, dass ich dazu nichts sage. Aber es bringt deutlich mehr als es kostet.

Der Nutzen ist sicher im siebenstelligen Bereich, also ein Millionenbetrag.

Auf alle Fälle. Die Sponsorsumme ist aber keineswegs in dieser Höhe.

Raiffeisen hat ein sehr traditionelles Image. Stichwort: Die Kraft am Land.

Das ist historisch gewachsen. Wir haben 61 selbstständige Raiffeisenbanken mit 130 Bankstellen im Bundesland. Da ist in jedem Ort eine Bank, und da ist nachvollziehbar, dass das unsere Stärke ist. Im städtischen Bereich ist die Konkurrenz größer und die Bankendichte höher, da werden wir uns aber natürlich weiter dem Wettbewerb stellen und unsere Nummer-1-Position verteidigen. Gerade die gehobene Klientel, die gehobene Beratung sind Eckpfeiler, wo wir punkten wollen und werden.

Marketingarbeit ändert sich mit der Digitalisierung radikal. Macht Raiffeisen hier genug?

Beim Onlinebanking sind wir größter Anbieter, allein wegen unserer Marktposition. Wir sind im Digitalen vermutlich nicht die Vorreiter, haben aber tolle Produkte und profitieren in sozialen Netzwerken von Stars wie Marcel Hirscher. Da kann man das eine oder andere vielleicht noch besser vermarkten, aber insgesamt ist klar: Wir stehen für Regionalität und Nachhaltigkeit. Die einzigen, die wirklich vor Ort sind, sind wir. An diesen Wurzeln werden wir nicht rütteln.

Apropos Wurzeln: Das Sportsponsoring bei Raiffeisen wurde mit Hermann Maier groß.

Maier hat eine unglaubliche Lebensgeschichte, die ihn zum absoluten Typen macht. Das ist wie ein Hollywoodfilm. Dass wir dies nutzen und in die Werbung einbeziehen, ist nachvollziehbar. Mit Maier dauert die Partnerschaft schon 18 Jahre, auch das spricht Bände. Das ging in guten wie in schlechten Zeiten. Das können wir mit ihm werblich ausgezeichnet vermitteln.

Was ist ihr Lieblingsspot mit den Stars?

Da gibt es einige, aber Maiers Sager „I must to the bank“ fällt mir spontan ein. Wichtig ist: Man muss eine Geschichte erzählen können, die aus dem Leben gegriffen ist. Das ging mit Hermann Maier speziell nach seinem Karriereende sehr gut. Stichwort: Familiengründung, Hausbau. Da konnten wir Hermann von einer Seite zeigen, wie man ihn vielleicht noch nicht kannte.

Wie ist Marcel Hirscher als Mensch und Partner?

Ehrgeizig, zielstrebig, professionell. Eigentlich so, wie man ihn aus dem Fernsehen kennt. In diesem Sinn ist Marcel Hirscher absolut authentisch.

Kann er unangenehm sein in Verhandlungen?

Nicht mehr oder weniger wie andere auch. Jeder hat seine Vorstellungen, und dann versucht man sich anzunähern.

Daten & Fakten: Hirschers Werbewert liegt über sechs Millionen Euro

Es gibt eine relativ neue Studie: Demnach war Marcel Hirscher im Vorjahr mit einem Werbewert von 6,1 Mill. Euro Österreichs werbewirksamster Sportler. Es ist anzunehmen, dass diese Zahl mit den jüngsten Triumphen nochmal deutlich nach oben geht. Die Studie des Marktforschungsinstituts Focus listet auf: Hirscher brachte Atomic 2,8 Mill. Euro und Raiffeisen 2,33 Mill. Euro. Der Werbewert stellt dar, was dieselbe Berichterstattung gekostet hätte, wäre sie als Werbung gebucht worden. Wie viel Hirscher von seinen Sponsoren bekommt, ist ein gut gehütetes Geheimnis. Insider schätzen, dass Raiffeisen für Hirscher mindestens eine halbe Million im Jahr zahlt. Tendenz steigend.