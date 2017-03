Was ist an Facebook eigentlich noch sozial?

So spannend die neue digitale Welt auch sein mag: Soziale Medien gehören reguliert. Rasch und konsequent.

Wie dramatisch die Digitalisierung unser Leben verändert, sehen wir derzeit beim Konsumieren von Nachrichten. Es ist in der Geschichte wohl einmalig, wie ein Unternehmen wie Facebook innerhalb weniger Jahre zum globalen gesellschaftspolitischen Faktor wurde. Da wird gepostet auf Teufel komm raus: Ermüdend Banales, kreativ Witziges, Interessantes, aber auch abartig Bösartiges.

Letzteres hat leider derart überhandgenommen, dass man sich fragen muss, was an diesen sozialen Medien noch sozial sein soll. Ja, sie sorgen für Austausch und Unterhaltung. Immerhin, sie schaden nicht der Umwelt. Aber sie vergiften viele Debatten. Und Facebook meint unverdrossen, man sei für die Inhalte nicht verantwortlich. Das seien die Nutzer, die anonym und intransparent agieren können. Das geht gar nicht im 21. Jahrhundert.

Gott sei dank schärft sich das Bewusstsein. Endlich wächst der Druck auf Facebook und andere, sich ihrer Verantwortung zu stellen. Doch die Gesetzeslage ist unklar, die Gerichte sind überfordert. Es führt deshalb kein Weg daran vorbei, diese so genannten sozialen Medien zu regulieren. Kein anderes Medium kann sich seiner Verantwortung für seine Inhalte entziehen. Wer Mist baut, muss sich stellen. Dass muss auch für Facebook & Co. gelten. Auch wenn es schwierig ist, weil Facebook global agiert und auf viele unterschiedliche Rechtsprechungen trifft: Die Politik muss sich auf die Hinterfüße stellen und Regeln schaffen. Wird Facebook nicht reglementiert, ist dem geistigen Missbrauch weiter Tür und Tor geöffnet.

Doch nicht nur die Politik ist gefordert. Auch die klassischen Medien müssen in ihren digitalen Kanälen für zivilisierten Umgang sorgen. Die „Salzburger Nachrichten“ haben jüngst angekündigt, Kommentare auf ihrer Website demnächst nur noch zuzulassen, wenn der Absender seinen vollen Namen angibt. Das ist gut so und ein Schritt in die richtige Richtung.

Es gilt, das Positive zu wahren: Die Möglichkeiten des Einzelnen, sich in Debatten einzubringen, waren noch nie so groß. Und das soll so bleiben. Dazu gehört aber auch die Verantwortung des Einzelnen für das Geschriebene geschärft. Eine Gesellschaft, die diesen Weg gehen will, muss auch die Jugend früh in die Lage versetzen, Informationen kritisch hinterfragen und einordnen zu können. Der Vorschlag, der in der Jugendkolumne dieser Fenster-Ausgabe aufs Tapet kommt, ist gut: Kritisches Denken als Unterrichtsfach zu etablieren.