Der Supermarkt-Western, Teil 3

Weil’s grad so lustig ist, bleiben wir noch kurz beim Einkaufen. Schließlich verbringen wir viel Zeit damit und zwar – halten Sie sich fest – zwei Jahre.

Zwei Jahre unseres Lebens schieben wir unser Wagerl durch Supermarktregale, vergleichen kopfrechnend die Kilopreise, finden den Kakao nicht und vergessen, die Bananen abzuwiegen – und bemerken nicht, wie wir bei alledem gelenkt und manipuliert werden. Haben Sie sich zum Beispiel schon mal gefragt, warum Obst und Gemüse in den modernen Supermärkten gleich nach dem Eingang kommen? Das hat einen Grund: Sie sollen Ihre guten Vorsätze erfüllen können, also sofort die gesunden Sachen in den Einkaufswagen legen. Denn dann haben Sie ein gutes Gewissen – und das Gefühl, sich im Ausgleich dafür nachher noch „was gönnen“ zu dürfen.

Wie wenn man eine halbe Stunde laufen war und danach denkt: „Ah, da geht noch ein Stück Apfelkuchen, ich hab ja heut schon brav trainiert.“ Genau nach diesem Prinzip greifen Sie am Ende des Einkaufens viel eher zur Schokolade als am Anfang, Gemüse und Obst haben Sie ja bereits. Raffiniert, nicht wahr? Und haben Sie sich mal überlegt, wieso man durch manche breite Gänge – mit Klopapier und Shampoo – super durchkommt, während einem anderorts plötzlich lauter Zeug im Weg steht – Cookies, Knabbernossi, Likör, Osterhasen? „Je mehr Zeit und Aufmerksamkeit auf ein bestimmtes Produkt gelenkt wird, umso höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass der Kunde das Produkt kauft“, sagt Peter Fischer im Gespräch mit bento.de. Er ist Professor für Sozial-, Arbeits-, Organisations- und Wirtschaftspsychologie an der Uni Regensburg, er kennt sich aus: „Verwendet der Kunde ein Prozent mehr Zeit auf das Objekt der Begierde, steigt die Kaufwahrscheinlichkeit um dreißig Prozent.“ Ist das krass, oder was? Deshalb sind die Gänge mit den Sachen, die Sie NICHT brauchen, enger, damit Sie nicht so leicht durchkommen und dabei automatisch länger auf die Produkte schauen, von denen die Strategen wollen, dass Sie sie kaufen. Und das Lustige daran ist ja, dass wir – Einkaufszettel in der Hand – glauben, wir würden selbstbestimmt zugreifen und hätten alles unter Kontrolle.

Dabei ist es so einfach, uns auszutricksen. Im Wagen häuft sich das Klump, das uns später (das wissen wir ja schon) an der Kassa noch Probleme bereiten wird, und trotzdem vergessen wir laut Studien bei der Hälfte unserer Einkaufswege mindestens einen Artikel. Aber auch darüber freuen sich die Supermarktstrategen: Schließlich kommen wir dann demnächst wieder.

Mareike Fallwickl arbeitet als freie Texterin und Lektorin und ist unter der Mailadresse mailto:interaktiv@svh.aterreichbar