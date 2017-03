Erdogan wühlt auch Salzburgs Türken auf

Warum viele Türken in Salzburg leiden – und einige sogar ihr Erbe daheim verkaufen wollen.

Das offizielle türkische Leben in Salzburg scheint auf Tauchstation. Keine Handynummer ist erreichbar, überall laufen türkische Mailboxes, zugesagte Gespräche werden nicht eingehalten. Alle Vereine, die als verlängerter Arm des türkischen Regierungsapparats gelten, haben zurzeit nur eine Agenda: „Evit“ – sag „ja“ zum Referendum von Präsident Erdogan. Auch der Salzburger UETD-Obmann Erdem Poyraz ist in dieser Mission unterwegs. Die „Union Europäisch Türkischer Demokraten“ fungiert als Lobby-Organisation der Regierungspartei AKP. Aktivisten werben in ganz Europa nonstop für den umstrittenen Staatsumbau.

Anzeigen beim Konsulat?

Das Generalkonsulat an der Strubergasse ist für 30.000 wahlberechtigte Türken in Salzburg, Oberösterreich, Tirol und Kärnten zuständig. Konsul Atilla Talasli darf „ebenfalls nichts zum Referendum sagen.“

Erdogans Allmachtsstreben löst regelrechte Verwerfungen aus. Geschichten machen die Runde, „dass Leute beim Konsulat angezeigt werden, die gegen Erdogan reden“, berichtet der Teilnehmer einer türkischen Hochzeit. Ein anderer, seit langem in Salzburg tätiger, türkischer Betriebsinhaber verlor überraschend einen 60.000-Euro-Auftrag. „Ihm wurde einfach abgesagt, ohne Begründung. Der wählt nicht mehr AKP“, weiß ein Landsmann.

Allgemeine Hysterie

Die rechtsnationalen „Grauen Wölfe“ flogen in der allgemeinen Hysterie aus der Wallersee-Halle in Henndorf. Bürgermeister Rupert Eder kündigte kurzfristig den Mietvertrag für ein Frühlingsfest mit 500 Personen – auf „Druck von oben“, wie es heißt.

Dabei haben die ultranationalen, aber säkularen „Wölfe“ mit dem religiös getriebenen Erdogan nichts am Hut, wie deren Salzburger Präsident und Geschäftsmann in Lehen, Ahmet Yurttas, versichert: „Wenn Erdogan gegen Europa schreit, gefällt das vielen. Mit den Erdogan-Fanatikern kann man aber nicht reden, die hören nicht zu. Die Leute wollen das nicht. Viele sagen, Erdogan soll uns in Ruhe lassen, wir wollen hier in Frieden leben.“ Viele Landsleute überlegten sogar, ihre Gründe oder Häuser in der Türkei zu verkaufen, so Yurttas. „Jeder hat Angst, keiner weiß, wie es in der Türkei weitergeht.“

Solidarität mit Erdogan

Europas Streit mit dem Sultan vom Bosporus befeuert auch einen alten Reflex – man fühlt sich entwertet und solidarisiert sich. „Ich bin kein Erdogan-Fan, aber die Hetzerei gegen ihn ist nicht in Ordnung. Ich stimme für ihn“, meint etwa Yilmaz Toyran aus Salzburg. Die vorherrschende Schlagrichtung nach links stört ihn. „Die türkischen Sozialdemokraten und die Kurdenpartei dürfen in Deutschland auftreten, aber der Herr Erdogan darf nicht? Na Hoppala!“

„Er ist kein Diktator“

Ähnlich sieht das auch der Pizzeria-Betreiber Erdal Özkan aus Flachau. „Ich bin seit über 20 Jahren Österreicher, eigentlich interessiert mich die Politik in der Türkei nicht mehr. Aber Erdogan ist der Präsident der Türkei und kein Diktator.“

Der Sprecher des Kultur- und Moscheen-Vereins Atib, Selfet Yilmaz, bricht eine Lanze für seine Landsleute. „Türken sind sehr gefühlsorientierte Menschen, sie sind emotional und nicht immer sachorientiert. Kein Türke oder Türkischstämmiger wird sagen: ,Wir sind hier in Österreich, die Türkei ist mir egal.’“ Atib gebe keine Wahlempfehlung ab. Fakt sei: Die Stimmung ist gespalten, so Yilmaz. Aber selbst Erdogan-Kritiker glauben, dass bis zu 60 Prozent der Türken in Österreich das Referendum bejahen werden.

Konservativ und eher isoliert

Salzburgs türkische Communities gelten als konservativ und erscheinen oft als geschlossene Gesellschaften. In Hallein haben sich viele Türken aus der für ihre Rosen berühmten Provinz Isparta angesiedelt, im Pongau kommen ganze Familienclans aus Ordu am Schwarzen Meer, in Mittersill stammen viele Zuwanderer aus der großen Provinz Konya in Anatolien. Im Gegensatz zu den eher scheuen, älteren Gastarbeitern tritt die dritte Generation oft mehr als selbstbewusst auf. Der protzige BMW, das gestylte Outfit und ein ausgeprägtes Misstrauen gegen die Mehrheitsbevölkerung prägen das Selbstverständnis. Haltungen, die von der UETD befördert werden: Assimilierung sei falsch, heißt es auf Facebook, und das Kopftuchverbot im öffentlichen Dienst „beängstige Musliminnen“. Viele bedauern die Entwicklung. Österreicher und Türken seien einander durchaus näher gekommen, so ÖGB-Jugendsekretär Samed Aksu. „Und dann kommt Erdogan und haut alles wieder zusammen.“

Sonja Wenger