200 Jahre Rad: Siegeszug auf zwei Rädern

Zwei Jahrhunderte nach seiner Erfindung gibt es für jedes Wadl das passende Radl. Was sind die Trends und was steht in Salzburg an? Zum Beispiel das hier: Das E-Bike erobert im Volltempo die Berge und „unten“ warten viele auf Leihräder in der ganzen Stadt.

Das Fahrrad ist zweihundert Jahre nach seiner Erfindung ein Massenphänomen, das vielen den Alltag erleichtert. Deutlichstes Indiz: Mehr als 20 Prozent der städtischen Verkehrsteilnehmer sind Radler. Sie sind damit nach dem Auto längst die zweitstärkste Gruppe. Wer nicht im Stau stehen will und sich, der Umwelt und seinem Körper Gutes tun mag, der sattelt jetzt wieder auf den Drahtesel um.

Der spielt mittlerweile alle Stücke, weiß der Halleiner Radhändler Willi Grundtner, in der Szene bekannt als Spezialist für alles Spezielle: „Das Rad hat sich in wahnsinnig vielen Nischen entwickelt. Es gibt heute für jeden Typ das passende Fahrrad – für Vielfahrer, die das Rad im Alltag nutzen genauso wie für Sportler.“

E-Bike legt das Pensionistenimage ab

In Sachen Funktionalität hat das E-Bike auf der Straße bei immer mehr Radlern die Nase vorn. Wer auf gute Qualität Wert legt, der muss beim Kauf eines solchen mit 2500 Euro aufwärts rechnen (manche Gemeinden fördern die Neuanschaffung). Im Jahr 2015 gingen in Österreich 79.000 E-Bikes über den Ladentisch, das ist ein Anteil von 20 Prozent aller verkauften Räder, weiß Norbert Katsch vom Großhändler „Funbike“ in Puch. Für 2016 würden die Zahlen erst veröffentlicht, der Trend zum E-Bike auf der Straße sei aber ungebrochen.

Warum der Bürgermeister beim Verleihsystem bremst

Neu ist, dass Räder mit Elektroantrieb nun die Berge erobern, und zwar so richtig. E-Mountainbikes werden zum Spaßgerät für junge Sportler, die es extrem mögen. „Sie können die Singletrails jetzt rauf- und runterfahren und schaffen viel längere Distanzen“, so Katsch. E-Biken hat das Pensionistenimage damit endgültig hinter sich gelassen, „es wird zum Jugendsport“. Dazu passend sind Navigationsgeräte, die man mit dem Handy verlinken kann, stark nachgefragt.

Die Elektrifizierung geht sogar noch weiter, weiß Katsch: Es gibt mittlerweile Rennräder mit elektrischer und Trekking-E-Bikes mit automatischer Schaltung.Was tut sich bei den Alltagsradlern? Vielradler setzen verstärkt auf Riemenantrieb statt Kette. Der ist weniger verschleißanfällig und macht keine unschönen Ölflecken auf der Hose. Im innerstädtischen Bereich setzen immer mehr Menschen auf stylische Räder. Auch wenn Salzburg in Sachen Stil den Metropolen hinterherhinkt, so findet man hier doch manches fürs Auge: Single-Speed-Räder mit nur einem Gang und Retro-Look etwa. Farbe ins Stadtbild bringen die klassischen Hollandräder.

Vereinzelt sieht man in Salzburg auch Lastenräder. Damit kann man ganze Einkäufe, aber auch Kinder transportieren. In der staugeplagten Mozartstadt wären sie ein Schritt hin zum autofreien Alltag, die Stadt fördert den Ankauf mit bis zu 300 Euro (in München sind es 2000 Euro für E-Lastenräder). Dennoch werden sie sich in Salzburg kaum durchsetzen, da in Stadtwohnungen oft der Platz zum Abstellen fehlt. Da könnte ein flächendeckendes Fahrrad-Leihsystem Abhilfe schaffen, Pläne dafür – S-Bike genannt – liegen seit Jahren in der Schublade.

Bürgermeister Heinz Schaden (SPÖ) hatte sich an den Kosten gestoßen, nun startet ein neuer Anlauf. „Es liegt ein neuer Amtsbericht mit geänderten Rahmenbedingungen vor. Er wartet darauf, vom Bürgermeister auf die Tagesordnung gesetzt zu werden“, sagt Verkehrsstadtrat Johann Padutsch (Bürgerliste) auf SF-Anfrage. Zudem arbeite man abteilungsübergreifend an einer Radverkehrsstrategie, um das Radeln in der Stadt noch stärker zu forcieren. Bis Sommer soll es fertig sein.

Der Fan tritt schon jetzt in die Pedale. Nach dem Winter hat sich das Fahrrad ein Service verdient, Streusalz ist Gift für die Kette. Danach glänzt das Rad nicht nur, es läuft auch wieder besser.

Serviceinfo: Das Land feiert das Radljahr mit vielen Aktivitäten, einen Überblick finden Sie hier: www.salzburgrad.at

Historisches: Wie das Rad in Salzburg rollen lernte

Der Mannheimer Karl Freiherr von Drais suchte im Zuge der Hungersnot 1816 nach neuen Transportmitteln, die Pferdehaltung wurde zu teuer. Er entwickelte 1817 eine Laufmaschine, Draisine genannt. Bis zum heutigen Fahrrad war es noch weit: 1861 kam der Pedalantrieb, 1870 folgte in England das erste ausgereifte Hochrad.

Wie kam das Rad nach Salzburg? Historiker Erich Urbanek berichtet im „Salzburg Archiv Bd. 36“ (Hrsg: Verein Freunde der Salzburger Geschichte, 2016): Josef Huber, Oberfinanzrat der Landesregierung, brachte 1881/82 die ersten englischen Hochräder nach Salzburg. 1885 wurde der „Bicycle Club Salzburg“ gegründet, vor 1900 sind drei weitere Vereine bekannt. Das Radeln war da noch der Elite vorbehalten. Im Sommerfrischeort Golling wurden bereits in den 1890ern fahrradgerechte Straßen gebaut. Da es bald zu Konflikten mit Fußgängern, Reitern und Fuhrwerken kam, wurden von den Kommunen Regeln erlassen.Das Rad verschaffte auch den Frauen Mobilität. Bis zum Ersten Weltkrieg war es aber verpönt: wegen der Hosen und der wachsenden Unabhängigkeit der Frau.

Von Petra Suchanek