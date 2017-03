Flohmärkte im Trend: Die neue Liebe zu alten Dingen

Gebrauchtes, igitt? Das war einmal. Flohmärkte werden wieder gestürmt. Weil’s persönlich ist, Geld spart, die Umwelt schont. Ein extra „hipper“ Flohmarkt findet kommenden Sonntag, 19. März, in der Panzerhalle statt, der Schwesterherz Mädchenflohmarkt.

Schönes Ambiete, Musik, DJs, edle Gastronomie: Dieses Wochenende schlagen in der Panzerhalle junge Frauenherzen höher. Nein, es geht keine Fashionshow über die Bühne. Es ist ein Flohmarkt, der einen Besucheransturm erwarten lässt. Trotz sechs Euro Eintritt, trotz knapp 50 Euro Standgebühr. Er könnte noch mehr verlangen, so groß sei das Interesse, sagt Julian Bents, der den „Schwesterherz Mädchenflohmarkt“ veranstaltet.

Wohin man dieser Tage auch blickt: Flohmärkte erleben einen Ansturm. Ihr einst verstaubtes Image haben sie abgelegt – sie sind wieder „in“, trotz oder gerade wegen all der Online-Portale, der um sich greifenden Digitalisierung, die als unpersönlich empfunden wird.

„Gebrauchte Kleidung ist sozial wieder akzeptiert“

„Man hat heute wieder mehr Bezug zu den Dingen, eine größere Sensibilität“, sagt Nachhaltigkeitsexperte Hans Holzinger. Und die Haptik, also das Angreifen und Erfühlen eines Gegenstandes, könnten Online-Börsen nicht bedienen. Noch einen Grund kennt Holzinger für die Renaissance von Flohmärkten: „Das Image von Gebrauchtkleidung hat einen Wandel vollzogen. Secondhand ist im Unterschied zu früher sozial akzeptiert.“ Er selbst habe gebrauchte Hemden gekauft, „die waren top“. Aus ökologischer Sicht mache Secondhand mehrfach Sinn: Es schont Ressourcen und Energie und reduziert Müllberge. Das sei vielen eine Motivation, ebenso, dass man Geld spart.

Michaela Seidl-Walkner (40) aus Taxham trifft man regelmäßig auf Flohmärkten. Sie rückt immer gemeinsam mit einem Freund aus. Für sie ist es ein Freizeitvergnügen. Und: „Man spart viel Geld.“ Die dreifache Mutter, die selbst eine Kindersachenbörse organisiert, kauft gern Kindersachen, Bücher und Deko. Kleidung für sich eher nicht, außer es steche ihr etwas ins Auge. So wie einst eine Trachtenjacke um 10 Euro. „Die schaute aus wie neu. Ich habe sie für meine Hochzeit gekauft und auch getragen.“

Alt und Reich, Jung und Alt trifft man auf Flohmärkten

Secondhand-Ware als Hochzeitsstück! Gebrauchtes ist raus aus der Schmuddelecke, auch weil die Qualität gestiegen ist. Arno Loipold, der seit 2010 den Flohmarkt beim Modemarkt Adler in Wals-Himmelreich betreibt, beobachtet ein bunt gemischtes Volk an den Verkaufsständen. „Jung und Alt, Arm und Reich sind da. Auch Hoteliers, Direktoren, Doktoren trifft man an“, sagt Loipold. Bis zu 100 Plätze hat er an Verkäufer zu vergeben. Nach Ostern und vor Weihnachten sei der Zulauf am größten, da könne es schon passieren, dass er Verkäufer ablehnen müsse. Jeden Sonntag steht er ab zwei Uhr morgens parat, ab fünf rücken die ersten Verkäufer an. Nur zu Weihnachten und Neujahr gönnt sich Loipold eine Pause: „Ich habe meine Leidenschaft zum Beruf gemacht.“

Nicht weit davon entfernt betreibt Heinz Buchroither den Metro-Flohmarkt. Ursprünglich war er auf Antikes spezialisiert, dafür sei der Markt aber eingebrochen. Buchroither sattelte auf klassischen Flohmarkt um, bietet jetzt Antikes nur noch ein Mal im Monat und hat „enormen Zulauf“. Bei Kindersachenbörsen sei es genauso, sagt er.

In der Panzerhalle starten unterdessen die Vorbereitungen für den Mädchenflohmarkt. Veranstalter Julian Bents von der Agentur Ilove-Events ist mittlerweile groß im Geschäft. Vor knapp zwei Jahren startete er den „Schwesterherz Mädchenflohmarkt“ in Deutschland. Jetzt wickelt er bis zu 80 Märkte in 25 Städten im Jahr ab. Seine Zielgruppe sind Frauen von 18 bis 32 Jahren. Trotzdem dürfen auch Männer rein, auch wenn es kaum Angebot für sie gibt. „Meist tragen sie die Einkaufstaschen ihrer Freundinnen“, lacht Bents.

Von Petra Suchanek

