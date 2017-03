Skitour zur ersten Salzachbrücke

Wem der Zinken schon zu überlaufen ist, sollte eine Tour auf den Hochwieskopf wählen. „Ganz schön viel los hier.“ So mancher Skitourengeher, manche Skitourengeherin hat sich am Parkplatz Lämmerbach am Talschluss von Hintersee angesichts des Rummels schon gefragt, ob die Routenwahl doch die richtige war.