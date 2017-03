Kinotipp: „Neruda“

Im Chile des Jahres 1948 ist Pablo Neruda nicht nur ein populärer Dichter, sondern auch ein überzeugter kommunistischer Senator. In eben dieser Funktion legt er sich mit Präsident Gabriel González Videla an, der im Zuge des aufkeimenden Kalten Krieges die Kommunisten zu verfolgen beginnt. Neruda wird umgehend seines Amtes enthoben. Seiner Verhaftung entzieht er sich, indem er mit seiner Lebensgefährtin untertaucht. Zwei Jahre lang befindet er sich auf der Flucht. In dieser Zeit arbeitet er an seiner epochalen Gedichtsammlung „Canto General“. Währenddessen bekommt der melancholische Polizist Oscar Peluchonneau vom Präsidenten den Auftrag, den Dichter zu fassen. Es beginnt ein Katz- und Maus-Spiel, bei der Jäger und Gejagter eine seltsam symbiotische Beziehung eingehen.

Inszenierung:

Als Pablo Neruda 1971 den Nobelpreis erhält, nimmt er am Ende seiner Dankesrede kurz Bezug auf diese legendäre Flucht: „Ich weiß nicht, ob ich all das erlebt oder ob ich es geschrieben habe, ich weiß nicht, ob es Wirklichkeit oder Poesie war.“ Genau dieses Spannungsverhältnis zwischen Fakten und Fiktion stellt der chilenische Regisseur Pablo Larraín („Jackie“) ins Zentrum seiner ungewöhnlichen Neruda-Hommage. Kunstvoll und originell nähert er sich hierbei dem Neruda-Universum.

Da verwandelt sich ein parlamentarischer Sitzungssaal kurzerhand in ein großräumiges Pissoir. Und auch die Verfolgungsjagd erscheint zunehmend als irreales Abenteuer. Neruda selbst wird indes als durchaus ambivalenter Charakter gezeichnet – ein charismatischer Lebemann und Künstler mit Hang zur Selbstgefälligkeit.

Botschaft:

„Neruda“ zelebriert die Macht der Dichtung. „Ich war aus Papier. Nun bin ich aus Fleisch und Blut“, meint am Ende stolz eine zentrale Figur des Films.

Der bewegendste Moment: Immerzu trägt Neruda auf Wunsch der Menschen aus dem Volk seine Gedichte vor. „Der Dichter gab ihnen die Worte, um ihr Leben erzählen zu können“, heißt es im Film über Neruda.

Fazit:

Regisseur Pablo Larraín nähert sich dem Dichter Pablo Neruda mit lakonischem Humor und verspielten erzählerischen Finessen – „Neruda“ eröffnet am 22. März das 12. Lateinamerikanische Filmfestival im Das Kino. Ein Schwerpunkt des Festivals (bis 3. April) ist das Filmland Chile.

Helmut Hollerweger

Foto: Polyfilm