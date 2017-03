Der Supermarkt-Western, Teil 1

Wir starren uns über die Entfernung an. Wir wissen, dass wir einen Kampf austragen werden. Wären wir zwei Cowboys, würden wir gleich unsere Colts ziehen. Alles hängt davon ab, wer schneller ist: die Supermarktkassiererin oder ich.

Denn ich will mich nicht von den Marktstrategen dazu zwingen lassen, den Kassenbereich mit Höchstgeschwindigkeit zu verlassen. Soll heißen: Ich bin noch eine, die gleich einpackt. Das ist fast unmöglich geworden, aber ich stelle mich mutig in die Ziellinie. Wer einkaufen geht, weiß: Heutzutage ist das Bezahlen an einer Supermarktkassa Stress pur. Das Kassenband wird mit jedem Umbau kürzer, beschleunigen soll sich der Geldübergabeprozess, in Wahrheit beschleunigt der Puls. „Ist ja schön, dass du bei uns einkaufst, aber jetzt schleich dich“, geben uns diese Kassen zu verstehen, „und zwar schnell.“ Besonders arg ist das im dm, dessen gesamte Kassa nicht mal so lang ist wie ich groß bin, und die Kassiererinnen im Hofer müssen sicher ein Casting absolvieren, bei dem die Geschwindigkeit ihrer Hände in PS gemessen wird und die Unerbittlichkeit ihrer Gesichter in Club-Rausschmeißer-Einheiten. Wenn ich vor einer Hofer-Kassiererin steh (die ja auch nur tut, wie ihr befohlen wird) und meine Einkäufe trotz ihrer gequälten Blicke in die Tasche schlichte, würd sie mich am liebsten mit dem Zeug bewerfen. Und zwar wie mit einem Diskus, sodass mir die flache Packung Räucherlachs den Kopf abtrennt.

Damit ich diesen Kampf gewinne, brauch ich eine Strategie. Wichtig ist, dass Leute vor mir sind, denn bin ich allein, hab ich keine Chance. Dann leg ich noch auf, während sie schon mit 170 PS davonrast, sie stapelt das Zeug auf der winzigen Fläche, Einpackbuchten gibt’s ja nimma, und ich kann’s nicht einpacken, weil ich noch hinten bin. Ich lass deswegen jeden vor, der mir Zeit erkauft. Schließlich red ich hier nicht von einer Jause in meinem Wagen, sondern von einem Wocheneinkauf für vier Personen. Schwere Sachen, die im Sackerl nach unten müssen, platzier ich vorn, Eier und Joghurts am Ende, ich muss mitdenken. Bester Moment: Wenn die Kassiererin die Gebäckstücke zählen und eintippen muss, das bringt mir wertvolle Sekunden. Schlechter Moment: Wenn mir was runterfällt, das bringt ihr wertvolle Sekunden. Hält sie dann schon das abgezählte Wechselgeld in der Hand, und ich sage: „Warten’S, vielleicht hab ich’s genau“, würde sie mich vermutlich gern mit dem Lauch verprügeln. Ist aber eh nur ein fieser Scherz, ich zahl immer mit Bankomat.

Mareike Fallwickl arbeitet als freie Texterin und Lektorin.