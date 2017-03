Was mal gesagt gehört

In gut einer Woche ist Weltfrauentag. Eine ideale Gelegenheit, ein „Fenster“ den Frauen zu widmen, zumal die Redaktion weitgehend in Frauenhand ist. Sechs Frauen prägen mit ihren Geschichten zwei Zeitungen (Fenster, Stadt Nachrichten) des Verlags und schupfen daneben Kinder, Familie und Uni. Hier notieren sie spontan ihre Gedanken zu Frauen, Männern und Rollenklischees.

Sabine Tschalyj

Mmmh, es gibt Hendl von der Grillbude. Meine Kinder strahlen. Sagt der Zehnjährige: „Mama, wär des schön, wenn du auch so gut kochen könntest.“ Ups. Dann lache ich drüber und mein Freund, noch „neu“ bei uns, schmunzelt. Ein Glück, dass ich Sohnemanns Bemerkung mit Humor nehmen kann. Frauen müssen nicht alles können. Ich persönlich bin glücklich, dass ich studieren konnte, meinem Wunschberuf nachgehen kann und zwei wunderbare Kinder habe. Meine Mutter wollte Lehrerin werden, doch bei fünf Kindern war das nur für das jüngste finanzierbar. Meine Tante durfte nicht Elektrikerin lernen, weil „sich das für ein Mädchen nicht gehört“. Mama kann alles außer Haushalt – mit solchen Sprüchen kann man sich heute fast schmücken.

Sigrid Scharf

Ja, es ist nicht alles eitel Wonne zwischen den Geschlechtern. Die gläserne Decke spüren die meisten Frauen spätestens, wenn sie nach den Kindern wieder in den Beruf einsteigen. Andererseits können wir Frauen heute, wenn wir es wollen, die „bunteren Vögel“ sein. Ich für meinen Teil will kein Mann sein. Der beißende Geschlechterkampf ermüdet allmählich, deshalb hier ein Plädoyer für mehr Augenhöhe. Oder wie die Hippies meinten: Make love, not war. Denn eins ist klar: Den Fortbestand der Menschheit sichern wir nur gemeinsam.

Katharina Maier

Bist du eine Frau, wirst du oft unterschätzt. Bist du eine junge Frau, wirst du belächelt. Was soll die wissen? Ohne Lebenserfahrung? Das fängt mit Kfz-Mechanikern an, die ungläubig schmunzeln, wenn Frau ihnen erklärt, dass der Motor nur mehr auf drei Zylindern läuft. Das geht weiter mit den Verwandten, die sich die Geschichte vom neuen Job geduldig anhören, nur um dann zu fragen, ob die Familienplanung dadurch eh nicht zu kurz kommt. Und das Belächeln könnte im schlimmsten Fall bis zum Arbeitsplatz gehen. Zum Glück gibt es in Salzburg viele starke, junge Frauen, die sich nicht entmutigen lassen und die spöttischen Stimmen ignorieren. Sollen die doch reden!

Sonja Wenger

Frauen in Österreichs Privatwirtschaft erhalten immer noch um 20 Prozent weniger Gehalt als Männer. Das ist ein sozialpolitischer Missstand, der mich aufregt, weil so viel daran hängt. Eine Angestellte verdient im Schnitt 33.842 Euro brutto im Jahr (Statistik Austria). Männer bekommen 17.900 Euro mehr (Teilzeit ist da herausgerechnet). Das macht am Ende eines Berufslebens eine nette kleine Wohnung aus. Dazu die Pensionsreform von Schwarz-Blau. Zigtausende Frauen haben geweint, als sie ihr Pensionskonto erhielten. Aber Österreichs Frauenpolitik verbeißt sich lieber ins Binnen-I und in Genderthemen.

Petra Suchanek

Frausein ist super, so viel vorweg. Was nicht heißt, dass alles gut ist. Uns „Working Mums“ begleitet gern das schlechte Gewissen. Das Mamataxi verspätet sich, der Tonfall geriet zu schroff, zack, ist es da, das Gefühl der eigenen Unzulänglichkeit. Frau geht gern hart mit sich ins Gericht. Männer scheinen ihren Mängeln gegenüber gelassener. Da können wir uns was abschauen. Die Kindheit am Land lehrte: Der Mann trägt seinen Bierbauch mit Stolz, die Frau kaschiert ihren Speck. Nobody is perfect! Was wir Frauen leisten, ist bemerkenswert. Führen wir uns das öfter vor Augen.

Ricky Knoll

Immer wieder fallen mir Kleinigkeiten auf, die den nonchalanten Alltagssexismus dokumentieren. Wahrscheinlich nicht einmal in böser Absicht, sondern weil es den Männern einfach nicht auffällt. Zwei Beispiele: Stolz postet der Papa ein Foto seiner beiden Töchter, jede gewann in ihrer Gruppe beim Kinderskirennen. Was er dazu schreibt? „Meine beiden: erster!“ Das ist nicht einmal grammatikalisch richtig. Oder die schicke neue Homepage eines hoch angesehenen Mediziners anlässlich der Praxiseröffnung: Auf der Startseite das stolze Team – der kompetente Herr Doktor in der Mitte mit vollem Namen, selbstredend samt aller Titel und Zusatzausbildungen. Links und rechts davon: die freundlich lächelnden Assistentinnen mit ausgeschriebenen Vornamen. Sonst nichts!