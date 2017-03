Für Autofahrer brechen neue Zeiten an

Diese „Mango“ erregt Aufmerksamkeit, keine Frage. Ein Fahrzeug für die Masse wird das ungewöhnliche Fahrrad trotzdem nie werden. Es ist aber ein weiterer Beleg dafür, dass der grundlegende Wandel der Mobilität das Straßenbild extrem verändert.

Was sich da alles tummelt: Neben Autos, Fahrrädern und Fußgängern immer mehr E-Bikes, Motorräder, Dreiräder. Sogar spielzeugähnliche Fahrzeuge wie Longboards oder Scooter bahnen sich ihren Weg – Trends, die kommen und oft wieder gehen.

Alle diese Vehikel beanspruchen Platz. Viele unterschiedliche Interessen treffen aufeinander. Die Ausstattung und damit ihre Möglichkeiten, Tempo zu übersetzen, variieren extrem – genauso wie Fahrkönnen und Befugnisse. Damit wachsen auch die Herausforderungen in einer ohnehin angespannten Situation. Denn bekanntlich sind Autofahrer und Radfahrer seit jeher nicht die besten Freunde.

Gerade für die Autofahrer, die es bislang gewohnt waren, die Straße für sich zu haben, brechen neue Zeiten an. Sie müssen sich Räume teilen und auf Unbekanntes einlassen – genauso wie sich die „Neuen“ an geltende Spielregeln zu halten haben. Die wenigsten Lenker reagieren übrigens, indem sie die Schwächeren traktieren. Die meisten gehen vom Gas und auf Abstand. Das ist gut so. Denn funktionieren wird es nur im Miteinander.