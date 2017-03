Alle müssen zahlen: Angst vor Parkchaos in der Stadt

Bezahlung, Zone, Stehzeit – Die Landeshauptstadt ringt um einfache Lösungen für die neuen Parkzonen.

Der exklusive Bericht in den „Stadt Nachrichten“ schlug Wellen: Eine Mehrheit aus SPÖ und Grünen will im gesamten Stadtgebiet eine kostenpflichtige, grüne Bewohnerzone einführen. Das soll die Pendler abschrecken. Acht Stunden Stehzeit würden dann 5,40 Euro kosten, (die Stunde zu 90 Cent, die ersten zwei Stunden wären frei). Eine Kernfrage ist, ob es gelingt, das neue Parkregime kundenfreundlicher zu gestalten als das bestehende. Die ÖVP hat daran große Zweifel.

Unübersichtlich und verwirrend:

Bewohner- und Parkzonen

Klubobmann Christoph Fuchs: „So wie das angedacht ist, mit unterschiedlichen Parkzeiten, Ausnahmeregeln und Zahlungsmodalitäten, geht man auf das völlige Chaos zu.“ Schon jetzt sei das System verwirrend und unübersichtlich geworden. So wurden in der blauen Kurzparkzone ganze Straßenzüge in Bewohnerzonen umgewandelt. Ein Wirrwarr an Hinweisschildern macht diese Zonen mittlerweile unlesbar, die Parkscheinautomaten stehen oft direkt bei den Bewohnerplätzen. „Das ist schon für Einheimische schwierig und absolut überfordernd für Touristen“, meint Fuchs. Man könne trotz eines gelösten Parkscheins bestraft werdeen, weil man auf der falschen Straßenseite stehe.

SPÖ: „Samstag bleibt gratis“

Verkehrsstadtrat Johann Padutsch will für die neuen, grünen Bewohnerzonen „ein Handling wie in Wien. Dort bezahlt man mit dem Handy. Wer das nicht will oder kann, muss halt Parkzettel kaufen.“ Der Bürgerlisten-Politiker will die drei Stunden Höchstparkdauer in der Kernzone belassen, ebenso die Automaten. Deren Handling sei für Besucher einfacher als eine Handy-App. In Diskussion sei noch, „ob man die Gebühren nicht stärker staffelt, dass man in der Innenstadt mehr zahlt und in der Peripherie mit niedrigeren Tarifen arbeitet“, so Padutsch. Die Stunde in der Kernzone kostet jetzt 1,50 Euro, die Stadt hat den Tarif ab 2016 um 13 Prozent erhöht.

SPÖ-Klubobmann Bernhard Auinger lenkt nun hinsichtlich der Parkautomaten ein. Sie sollen „auf das Notwendigste reduziert und mit E-Lademöglichkeiten versehen werden.“ Das jetzt schon angebotene Handy-Parken – mit verschiedenen Anbietern und Tarifen – gehöre forciert und vereinfacht. Die Preise will Auinger nicht anheben, „auch der Samstag wird gebührenfrei bleiben.“ Und er werde sich persönlich um die Handwerker-Vignette kümmern. Diese verspricht die SPÖ bereits seit Herbst 2015.

Sonja Wenger