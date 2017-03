Was für eine Drecksarbeit

Der Sisyphos und ich, wir sind Seelenverwandte. Wir verstehen uns, wir sind Bros. Wir haben nämlich ein ähnliches Schicksal.

Okay, ich muss keinen riesigen Stein einen Berg raufwuchten, von wo er wieder runterrollt, kurz bevor ich den Gipfel erreiche, aber ich mach was ähnlich Sinnbefreites: Ich räume auf. Und es schaut hinterher genauso aus wie vorher. Also nicht zwei Tage später, sondern eher zwei Stunden, gefühlt: nach zwei Minuten. Man kann im Leben nämlich nur eins haben, entweder Kinder ODER eine saubere Wohnung. Wenn beide Eltern arbeiten, dann ist das sowas wie ein Naturgesetz. Das lernt man irgendwann zu akzeptieren.

Innerlich grinsen muss ich, wenn werdende Eltern Sätze sagen wie: „Im Wohnzimmer wird nicht gespielt, dafür gibt’s schließlich ein Kinderzimmer.“ Ich kommentiere das nicht, aber haha. Hahaha! Sobald Kinder im Haus sind, tritt eine Slumisierung ein. Nicht nur, weil man plötzlich siebenundzwanzigtausendmal so viel Zeug hat, sondern auch, weil die das überall hintragen – und auf die restlichen Flächen hinmalen, hinbröseln, hinrotzen und hinpatzen. Da macht vor allem das Staubsaugen Sinn, weil’s so schön knistert. Was an zwei Tagen rund um die Sessel der Kinder auf den Boden fällt, hat den kalorischen Gegenwert eines Schweinsbratens mit Knödeln. Und wenn ich bei anderen Eltern zu Besuch bin, schau ich ganz genau. Aber nicht, weil ich etepetete bin, sondern weil ich mich freue über die Kalkflecken auf den Armaturen, die Lurche in den Ecken und die Fingerspuren auf der Balkontür. Haaach, denk ich dann erleichtert, die sind halt auch nur Menschen.

Es muss nicht immer alles perfekt sein. Bei uns findet man überall Bücher, Legosteine, Zeichnungen, Haarspangerl, Bälle, Stifte, Socken, Kuscheltiere, Playmobilfiguren, nur das, was man sucht, das findet man nicht. Wichtige Unterlagen für die Schulanmeldung, Autoschlüssel oder die Netflix-Fernbedienung – solche Dinge müsste ich an mir antackern, damit sie nicht im allgemeinen Chaos verlorengehen. Aber: Ich geb mir Mühe. Ich schlage Schneisen in das Feld der Verwüstung, die meine Kinder anrichten, ich hebe auf, ich stopfe in Kisten, ich sauge, ich wische, ich putze, ich wasche, ich werfe weg, ich ordne ein, ich sortiere aus, ich trage zurück, ich baue zusammen. Und am nächsten Tag mach ich das alles nochmal. Und am Tag darauf wieder. Und einen Tag später … na, Sie wissen schon. Da grinsen wir uns dann an und geben uns ein resigniertes, aber solidarisches Highfive, der Sisyphos und ich.

Mareike Fallwickl arbeitet als freie Texterin und Lektorin. Mail: interaktiv@svh.at