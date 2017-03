Kinotipp: Moonlight

„Moonlight“ erzählt in drei Kapiteln drei zentrale Phasen im Leben des schwarzen Jungen bzw. Mannes Chiron. Als Neunjähriger leidet der schmächtige und schweigsame Chiron unter der Drogensucht seiner alleinerziehenden Mutter. Im verständnisvollen Drogendealer Juan und dessen Freundin Theresa findet er eine Ersatzfamilie. Als Teenager wird Chiron an der Highschool von den anderen Jungen gemobbt. Zugleich macht er mit seinem besten Freund Kevin seine erste homosexuelle Erfahrung. Mit Ende 20 hat Chiron seine Opferrolle abgelegt. Nachdem er aus dem Gefängnis entlassen wird, nennt er sich Black, inszeniert sich als Gangsta und verdient sich sein Geld als Drogendealer. Doch dann löst ein überraschender Anruf von Kevin etwas in ihm aus.

Inszenierung

„Das Mainstream-Kino“, so Regisseur Barry Jenkins, „erzählt so gut wie nie von Männern, die arm, schwarz und schwul sind.“ In „Moonlight“, seinem zweiten Film, macht er genau das – und heimste hierfür gar den Oscar für den besten Film ein. Zu Recht. „Moonlight“ erzählt die Identitätssuche eines ausgegrenzten Schwarzen in poetischen und berührenden Bildern. Elegante Kamerafahrten und tonlose Zeitlupen sorgen für optische Highlights.

Den Rest besorgen großartige darstellerische Leistungen. Naomie Harris, die zuletzt die Rolle der Miss Moneypenny bei James Bond übernommen hat, mimt eindringlich die fragile, drogensüchtige Mutter, Mahershala Ali wurde für seine Rolle als einfühlsamer Drogendealer mit dem Oscar ausgezeichnet. Und wenn am Ende Chiron als Muskelprotz mit Goldketten und schwerem Auto zuerst sämtliche Gangsta-Macho-Klischees erfüllt, um sie dann vollends zu unterwandern, dann entwickelt der Film gar eine wunderbar revolutionäre Kraft.

Botschaft

Die Umstände, unter denen man heranwächst, sind prägend, können aber überwunden werden. „Irgendwann wirst du selbst entscheiden, wer du sein willst“, wird Chiron von seinem Ersatzvater ermuntert.

Der bewegendste Moment

Wie Juan Chiron das Schwimmen beibringt. „Du bist der Mittelpunkt der Welt“, meint Juan. Und Chiron hat erstmals Vertrauen. In sich und in die Welt. (Ab 10. 3.)

Helmut Hollerweger

Foto: Thimfilm

Trailer