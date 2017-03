Gesünder geht’s nicht

Einst waren Austern ein Arme-Leute-Essen. Heute sind sie leistbarer Luxus geworden.

Was man nicht essen sollte – die Liste ist elendslang. Rinderzucht verbraucht zu viele Ressourcen, Schwein ist ungesund, weil zu fett. Gänseleber entsteht durch Tierquälerei, Tunfisch gilt als gefährdet, Süßes schickt sich auch nicht, weil zu zuckerhältig. Uff. Was soll man essen?

Komischerweise Austern. 95 Prozent kommen aus Zuchtanlagen, Wildfang verschwindet langsam. Und damit die Muscheln im Meer wachsen, braucht man kein Futter, keine Antibiotika, sie scheiden keinen Mist und keine Gülle aus. Sie tun vielmehr Gutes, filtern Plankton aus täglich 250 Liter Wasser – weshalb man sie vor New York zur Reinigung des Atlantiks einsetzt. Allerdings schmecken sie dann nicht mehr so gut.

Austern enthalten kein Fett, nur hochwertiges Eiweiß, gesünder geht es nicht. Und bei bald zehn Milliarden Menschen auf dem Planeten sollten wir uns tunlich an Lebensmittel halten, die am Anfang der Nahrungskette stehen (wie auch Gemüse), weil der Aufwand, sie zu produzieren, deutlich geringer ist als für Fleisch. Klar: Die Auster selbst hält von dieser Argumentation wenig. Sie schützt sich mit dem härtesten Panzer, einer dreischichtigen Schale, die nur am Gelenk von einem festen Austernmesser aufgehebelt werden kann. Für Amateure gilt: Hände weg! Wortwörtlich. In Frankreich haben sich Chirurgen auf die Heilung von Wunden nach abrutschenden Messern spezialisiert. Und wie bringt man es über sich, ein lebendes Wesen lebendig zu verschlucken? Biologen versichern: Austern haben keine Organe zur Wahrnehmung und kennen so keinen Schmerz.

Also auf zur Austern-Orgie. Da uns der Weg in die Bretagne oder nach Dalmatien zu weit war, fuhren wir zu Walter Grüll nach Grödig. Dort gibt’s wirklich frische Muscheln, lebend angeliefert und nach ein paar Tagen im Meeresbecken fit wie aus dem Ozean. Der Mann investiert jeden Monat 1200 Euro in die Wasserwerke. Und ein solches Becken kostet so viel wie ein Kleinwagen.

Er lässt eine Partie von sechs verschiedenen Austern samt einem Glas kräftigem Chablis um 24 Euro servieren, jedes Stück mit einem winzigen Zettel gekennzeichnet. Denn sie schauen nicht nur unterschiedlich aus, es macht auch Spaß, die verschiedenen Aromen zu erschmecken. So kommt uns Sylter Royal zart nussig vor und weniger salzig als die Tsarskaya aus Biaritz. Belon aus der Bretagne wirkt am unscheinbarsten. Und die klassische Fine Claire aus La Rochelle erscheint mit ihrem leichten Tang-Aroma (manche erkennen Gurke) fleischiger als die Mini-Muschel aus Irland. Ein paar Tropfen Zitrone dazu, Tabasco war uns zu ablenkend, und mit Meerwasser ab in den Schlund. Prima.

Nun machen Austern nicht satt. Wir ergänzten das Menü mit einer exzellenten Fischsuppe (€ 4,90) und Kaviar-Pralinen als Dessert. Die getrockneten Eierchen peppen, niederdosiert eingesetzt, nur das Schoko-Aroma auf. Eine von ihnen aber, mit Stör-Kaviar als Mantel, erwies sich als wunderbare Kombination von salzig-fischig-süß. Was Walter Grüll alles einfällt, wenn es um seine geliebten Fische geht.

Austern – das war einmal ein Arme-Leute-Essen. Das hat sich gewandelt: Heute sind sie ein Essen gut für Mensch und Umwelt.

Austern bei Walter Grüll in Grödig

Neue-Heimat-Straße 13

Tel. 06246/75492

www.gruell-salzburg.at

Der Vorkoster

Der Vorkoster testet unabhängig und anonym die Salzburger Gastronomie – exklusiv im „Fenster“.