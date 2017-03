Die Vögel zwitschern es von den Bäumen

Die Amseln tragen von den frühesten Morgenstunden an ihre melodiösen Reviergesänge laut vor. Meisen, Rotkehlchen und Spatzen lassen sich in der Nähe von Futterplätzen gut beobachten.

Elstern, Krähen und Tauben kämpfen um die besten Futterplätze. Eichhörnchen kraxeln flink über die Bäume. Frühlingsknotenblumen, Schneeglöckchen, Leberblümchen blühen und der Duft nach Bärlauch wird im Wald immer kräftiger. Für Allergiker weniger erfreulich: Haselkätzchen stäuben und Erlen setzen Pollen frei.

Der meteorologische Frühling hat am 1. März begonnen und bis zur Tag-und-Nacht-Gleiche dauert es nicht mehr lange. Heuer beginnt der astronomische Frühling am 20. März um 11:28 Uhr. Manche zählen schon die Tage, bis das Freibad aufmacht. In der Stadt Salzburg dauert das nicht einmal mehr zwei Monate.

Doch auch Winterliebhaber kommen in diesen Tagen und Wochen nicht zu kurz. Auf den Bergen schneit es immer wieder, die größten Schneehöhen werden in Obertauern, am Aberg oder auf der Loferer Alm meist erst im Lauf des März oder Anfang April erreicht. Am Sonnblick und Kitzsteinhorn summiert sich der Schnee meist bis Ende Mai zu seiner größten Höhe auf und wird erst danach weniger. Für eine Frühjahrsskitour ist also ausreichend Zeit und nach einem kurzfristigen Kaltlufteinbruch lässt sich sogar noch eine Abfahrt im Pulverschnee genießen.

Das Wetter in dieser Woche

Es bleibt abwechslungsreich und windig: Milde sonnige Tage folgen auf kühle mit Regen und Schnee.