Frauen werden immer klüger, verdienen aber weniger

Salzburgs Frauen werden immer klüger. Sie gehen ungleich länger als ihre Mütter und Großmütter in die Schule.

Hatten 2001 noch 45,1% der Frauen höchstens eine Pflichtschule absolviert, waren es 2014 nur mehr 30,3 Prozent („Frauenzahlen 2016“, Landesstatistik). Unter den 30-Jährigen haben 58,4% ein Gymnasium oder eine berufsbildende höhere Schule besucht. 12,5% haben einen (Fach-)Hochschulabschluss. 1951 waren nur 0,5% Frauen Akademikerinnen.

39 Prozent absolvieren ein Technik-Studium

Frauen sind in den Geistes- und Rechtswissenschaften überrepräsentiert. Was sich in einer weiblichen Justiz wiederfindet. Überraschend: Bereits 39,5 Prozent der Absolventen eines Studiums der Technik oder Naturwissenschaften sind Frauen. Diese Berufe sind besonders gefragt und gut bezahlt.

33.800 Euro Jahresbrutto für Frauen, 51.500 für Männer

Trotz der zunehmend besseren Ausbildung verdienen Frauen sehr viel weniger als Männer. Der Gehaltsunterschied zwischen vollzeitbeschäftigten Frauen und Männern betrug 2014 immer noch 20 Prozent. Konkret verdienten weibliche Angestellte im Schnitt 33.842 Euro brutto jährlich – während Männer auf 51.542 Euro kamen (Mikrozensus Statistik Austria) .

Knapp 47 Prozent der erwerbstätigen Frauen gingen einer Teilzeitbeschäftigung nach. So betrug das mittlere Jahreseinkommen alleinerziehender Frauen in Salzburg lediglich 16.700 Euro brutto . Experten sehen in der Teilzeit ein Schlüsselrisiko für Altersarmut.

950 Euro Pension

Schon jetzt bekommen Pensionistinnen in Salzburg durchschnittlich nicht mehr als 950 Euro brutto im Monat. Männer kommen auf 1608 Euro.