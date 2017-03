Die Frau vom anderen Stern

Gibt es unentdecktes Leben im All? Diese aufregende Frage erforscht in den USA die Spitzenastronomin Lisa Kaltenegger aus Kuchl.

In Windeseile verbreitete sich vorige Woche eine aufregende Meldung der Uni Bern: Um den kürzlich entdeckten Zwergstern Trappist-1 kreisen ganze sieben Planeten, die in ihrer Größe der Erde ähneln. Das Besondere: Auf ihnen könnte es flüssiges Wasser und somit Leben geben!

Neue Planeten könnten der Erde ähneln

„Alles ist gerade ein bisschen verrückt hier bei uns“, sagt Astronomin Lisa Kaltenegger, als das SF sie in den USA erreicht. Kaltenegger zählt zweifelsfrei zu den bemerkenswertesten Exporten Salzburgs. Sie wuchs in Kuchl auf, ging in Hallein ins Gymnasium. Heute ist sie eine international renommierte Astronomin und leitet an der Cornell Universität in Ithaca/New York ein Forschungsteam, das sich genau dem Thema verschrieben hat, das alle Menschen elektrisiert: Der Suche nach einer zweiten Erde im All.

Spitzenforschung nicht mehr reine Männersache

Mit ihren 39 Jahren ist die Wissenschafterin und Mutter einer zweijährigen Tochter ein beeindruckendes Beispiel dafür, dass Spitzenforschung keine reine Männersache mehr ist. Nach ihrem Physik- und Astronomiestudium an der Uni Graz eroberte die blitzgescheite junge Frau im Handumdrehen die Männerdomäne Astronomie. Mit 27 lehrte sie bereits in Harvard (USA), kurz danach wurde sie mit dem deutschen Leibnitz-Preis für Physik ausgezeichnet und ein Asteroid nach ihr benannt. Damit sich mehr junge Frauen in die Welt der Wissenschaft trauen, tritt Kaltenegger gerne als Role Model auf. Oder trägt bewusst ein Kleid, wenn ihr ein Preis verliehen wird, um sich als Spitzenfrau sichtbar zu machen. Im Mai wird sie das nächste Mal ihre Familie im Tennengau besuchen. Schon jetzt sprach die Kuchlerin von Weltformat mit dem SF.

Welche Fortschritte macht die Suche nach einer zweiten Erde?

Jetzt gerade die neu entdeckten Planeten rund um Trappist-1. Ob es dort Leben gibt? Da kommt jetzt meine Forschung ins Spiel. Meine Atmosphärenmodelle modellieren diese neuen Planeten und untersuchen, was wir durch ihr Licht erfahren können.

Wie verlief Ihr Weg in die Spitzenastronomie?

Eigentlich überraschend. Ich habe in Graz studiert und bin mit ERASMUS nach Spanien gegangen, um bei der Entdeckung von Exoplaneten mitmachen zu können. Danach ging es mit einem Stipendium zur Europäischen Weltraumorganisation. Auf einer Konferenz habe ich meine Ergebnisse vorgestellt und so kam die Einladung nach Harvard, dann nach Heidelberg an das Max Planck Institut für Astronomie und dann bin ich dem Ruf nach Cornell gefolgt, hier mein eigenes Institut aufzubauen.

Gab es oft Zweifel?

Die Forschung macht mir richtig Spaß. Manchmal habe ich aber schon Zweifel, woher ich die anderen 24 Stunden kriegen soll, damit ich alles schaffe.

Was hilft dann?

Freunde, Familie und Menschen, die auch begeistert versuchen, viel zu viel zu machen. Und jemand, der ein wenig weiser ist und weiß, wie etwas effizienter geht und dich erinnert, dass Essen und Schlafen auch etwas Wichtiges und Schönes ist.

Geht es als Spitzenfrau auch ohne harte Schale?

Mit harter Schale wäre es vielleicht manchmal leichter, aber es würde nicht so viel Spaß machen.

Was braucht es, damit mehr Frauen an die Spitze gelangen?

Kleine Dinge: Wenn in einem Arbeitsmeeting die Ideen einer anwesenden Frau ignoriert werden, hilft es enorm, wenn ein Mann die Dynamik aufbricht und einfach wiederholt, was sie gesagt hat. Und es braucht gute Kinderbetreuungsplätze. Kinderbetreuung sollte endlich ein Familienproblem sein und nicht nur eines der Frauen.

Wie viel Mut brauchten Sie, um in Ihrer Position eine Familie zu gründen?

Wichtig ist viel Optimismus, dass alles in meinen Tag reinpasst.

Von Sabine Tschalyj

Bild: Koski/University photo