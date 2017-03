Berufstätige Mütter und ihr Leben. Ein schönes Chaos

Wie Frauen Beruf, Kinder und Firma schaukeln. Und trotzdem meistens gut drauf sind.

„Du hast es schön, du kannst einen Französisch-Kurs besuchen“, meinte die Hausfrau und Mutter. „Dafür musst du dich nicht jeden Tag in Stöckelschuhe zwängen und sitzt im Jogginganzug zu Hause“, erwiderte die Karrierefrau und Mutter.

Ohne Disziplin geht gar nichts

Den neidischen Blick der Geschlechtsgenossinnen hat Hannelore Wimmer oft erlebt. Die gebürtige Salzburgerin und HAK-Absolventin hat sich in die oberste Liga des immer noch beliebtesten Frauenberufs hochgearbeitet: Die 52-Jährige war jahrelang Chefsekretärin in Vorstandsetagen, von Best Water Technology in Mondsee bis zu Porsche in Salzburg. Die Assistenz der Konzernspitze ist eine machtvolle Position. Ohne Disziplin, Umsicht und Organisiertheit geht da gar nichts. „Man braucht, was man als Mutter auch braucht“, sinniert Hannelore Wimmer. Man umsorge den Chef, denke voraus, halte Lästiges von ihm ab. Männer erwarteten mehr Unterstützung als Frauen. „Wenn sie Halsweh haben, wollen sie, dass ein Halswehtee auf dem Tisch steht.“

Das schlechte Gewissen

Hannelore Wimmer, die mit 23 ihren Sohn bekam, hätte sich ein Leben ohne Berufsarbeit nicht vorstellen können. Nach der Scheidung gehörte sie zu jenen rund 19.200 Frauen, die in Salzburg ihre Kinder ohne Mann durchbringen. Ihr Alltag ist häufig eine Mischung aus Durchwurschteln und strenger Choreografie. Ohne Mutter und Schwiegermutter hätte sie es nicht geschafft, sagt Hannelore Wimmer. Innerlich war sie oft zerrissen, wie so viele berufstätige Mütter, die das Kind in der Obhut anderer lassen. „Ich kam mir vor wie das wandelnde schlechte Gewissen.“ Erst mit ihrer Nachzüglerin, einer achtjährigen Tochter, gönnt die 52–Jährige sich das Glück einer auch zeitlich intensiveren Beziehung: Sie arbeitet jetzt 25 Stunden als Assistentin der Marketing-Chefin in der Porsche Bank.

Jede Fünfte im Handel

Die Pongauerin Klaudia Lechner ist Shopleiterin des Hilfiger-Stores im Europark. Verkäuferin sei ihr „absoluter Traumjob“, sagt die 50-Jährige. Der Handel ist weiter die berufliche Topadresse: Jede fünfte erwerbstätige Frau in Salzburg arbeitet im Handel. Eigentlich wollte Lechner Kindergärtnerin werden. Aber damals, 1981, hätten noch die Eltern einen Lehrplatz ausgesucht. „Das war so, man hatte zu gehorchen.“ Die Tochter einer sechsköpfigen Arbeiterfamilie lernte in einem kleinen, familiären Wäschegeschäft in Schwarzach. Dass sie nur Röcke tragen durfte, sei am Anfang schwierig gewesen – als Mädchen, das mit drei Brüdern aufwuchs und deren Hosen auftrug. 2005 wagte sie den großen Sprung in die Stadt, obwohl viele ihr abrieten.

Stress: krankes Kind

„Aber ich habe mein Ego herausgeholt“, sagt Klaudia Lechner. „Es war meine Chance.“ Sorge bereitete der Alleinerzieherin der große Abstand von ihren beiden Kindern. „Vorher bin ich über die Straße in die Arbeit gegangen. Da konnte man schnell mal wegspringen, wenn ein Kind krank wurde.“ Tochter und Sohn sind inzwischen 25 und 26 und ausgezogen. Dass sie so gut geraten sind, darauf ist ihre Mutter stolz.

Klaudia Lechners Arbeitgeberin Karin Kendlbacher hat „sehr jung und relativ schnell hintereinander drei Kinder bekommen.“ Dennoch machte sie eine bemerkenswerte Karriere. Die heute 54-Jährige wechselte vom ÖGB auf die „andere Seite“: Karin Kendlbacher führt mit ihrem Sohn fünf Geschäfte im Europark mit 26 Beschäftigten. Bald wird sie vier Enkelkinder haben. Kendlbacher kann sich heute vorstellen, nicht mehr zu arbeiten. Wie sie alles hinbekam – „der Mann war auch nie da“ –, wisse sie gar nicht mehr.

„Es fordert einen“

Ein junge erfolgreiche Unternehmerin ist auch Eva Schwarz, Chefin der Friseurgeschäfte „Blickfang“ in Salzburg und Bergheim, die sie mit Ehemann David aufgebaut hat. Die gebürtige Obertrumerin wollte schon immer selbstständig sein. Zurzeit hält Töchterchen Livia die Mutter auf Trab.

Lehrling Marion, 21, aus Thalgau absolvierte zunächst eine Bürolehre. Als Beruf war ihr das dann „zu langweilig“. Jetzt habe sie ihren Traumberuf gefunden. Marion hat jüngst sogar den Lehrlingswettbewerb gewonnen. „Das Schöne ist, dass man kreativ sein kann und Kontakt mit Menschen hat.“

Ein Wort noch zur Frauenpolitik? „Schreiben Sie, dass 14 Wochen Schulferien gar nicht gehen. Das ist eine Zumutung für Menschen, die berufstätig sind und Kinder großziehen. Das muss sich ändern, wenn man Frauen helfen will.“

Sonja Wenger

71 Prozent der Frauen gehen arbeiten

Das sind rund 129.600 Frauen. Von ihnen haben 88.900 auch Kinder. 19.220 Familien mit Kindern werden von Müttern allein durchgebracht. Die unselbstständig erwerbstätigen Frauen wählen am häufigsten drei Berufe. 21 Prozent gehen in den Handel, 19 Prozent arbeiten in der öffentlichen Verwaltung, 12 Prozent in der Gastronomie.