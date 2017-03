Auch Frau zeigt jetzt Muskeln

Mensch, rühr dich! Dünn sein ist out, der trainierte Körper in. In Fitnesscenter widmen sich aktuell immer mehr Frauen dem Krafttraining.

Die gute Nachricht für Frauen: Die Zeit des Zero-Size hat ein Ablaufdatum. Selbst die Dessous-Linie Victoria’s Secret ersetzt auf den Laufstegen abgemagerte Körper durch trainierte Models. Die schlechte Nachricht: Nicht nur Hungern, auch Fitness braucht Disziplin.

Neben dem nach wie vor boomenden Yoga fördert der Zeitgeist jetzt ein neues Phänomen zu Tage: Das Krafttraining unter Frauen nehme stark zu, sagt Vita Club-Chefin Conny Hörl. „Lange hatten Frauen Angst, ihr Körper setze durch Krafttraining zu viele Muskeln an und werde maskulin. Dafür müsste man aber mindestens fünf Mal die Woche trainieren. Alles andere formt den Körper.“ Dem Trend zugute kommt, dass sich die Möglichkeiten, Kraft zu trainieren, erweitert haben. Gerade das Functional Training spricht Frauen an. Das ist ein Ganzkörpertraining mit kleinen Geräten wie Hanteln oder auch nur mit dem eigenen Körper.

Drei, die vom Krafttraining nicht genug kriegen können, sind Barbara Strauch, Doreen Rüdiger und Marta Sánchez. Die 33-jährige Sánchez lässt sich gerade zur Ernährungsberaterin ausbilden. Gesund zu bleiben und eine gute Figur zu haben, ist der zweifachen Mutter wichtig.

Manche mögen’s extrem – sich zu schinden gehört dazu

Solche Ziele postulieren vermutlich viele Salzburger für sich. In der Praxis ist es mit der Bewegungsfreude aber nicht so weit her. „Fast 40 Prozent der 15- bis 34-Jährigen sporteln selten bis überhaupt nie“, sagt Freizeitforscher Peter Zellmann. Und mit dem Alter nimmt die Sportlichkeit weiter ab. Radfahren, Wandern, Laufen, Skifahren und Schwimmen stehen bei den Aktiven ganz oben. Fitnesstraining folgt erst auf Platz sieben.

Sánchez’ Kolleginnen Barbara Strauch (23), vom Brotberuf Zahnarztassistentin, und Doreen Rüdiger (32), in der Gastro tätig, gehen es noch extremer an. Sie nehmen an Bodybuilder-Wettkämpfen teil. „Eiweiß ist unsere große Liebe“, lacht Rüdiger, während sie im Vita Club Süd Reis mit Eiklar aus der Tupper-Dose isst – abgewogen strikt nach Plan. Warum tut man sich diese Schinderei an? „Ich wollte ursprünglich nur abnehmen“, sagt Strauch, dann packte sie der Ehrgeiz. „Wenn mir heute jemand sagt, ich sei schlank, dann verletzt mich das. Ich will massig sein!“ Bei Doreen Rüdiger gehörte der Sport immer dazu, ihr Vater war Fußballer. Mit 16 hatte sie den ersten Bandscheiben-Vorfall, da begann sie mit Krafttraining. „Muskeln sind mein Schönheitsideal, mit ihnen schnellte mein Selbstwertgefühl in die Höhe.“

Und wie reagieren Männer auf muskulöse Frauen? Beim Baden werde man gemustert, im Studio als Kumpel behandelt, so Strauch. „Manche hauen dir auf die Schulter, andere sind eingeschüchtert, wenn du mehr hebst als sie.“ Für Freunde bleibt kaum Zeit, die Fitness-Community ist ihr Zuhause: „Das füllt uns aus.“

Von Petra Suchanek